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Врачи спасли Лукашенко: лидер Белоруссии отделался микроинсультом

14 августа 2020, 12:05  •  129 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Обращение президента к народу Белоруссии выйдет в записи
Глава Белорусси Александр Лукашенко перенес сердечный приступ, но его жизнь вне опасности. Об этом сообщил российский политолог Валерий Соловей.
По его данным, удар случился в четверг, 13 августа. Своим медикам президента не доверили, Лукашенко занялись врачи из Китая, написал Соловей во "ВКонтакте".
Ближе к полуночи политолог сообщил, что Лукашенко спасли. У него был микроинсульт – перекосило лицо, но ходить и говорить он может. На всякий случай записали обращение президента к народу, которое планируют пустить в эфир в пятницу, 14 августа.
"Записали его послание нации. Если не найдут лучшие слова, то предполагают послание выпустить завтра", – сообщил Соловей.
В конце июля в СМИ уже появлялись сообщения, что Лукашенко хватил удар, но его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт все опровергла.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли выборы президента. Лукашенко набрал 80% голосов. В стране начались массовые протесты. 12 августа президент созвал Госсовет, на котором объявил, что ситуацию в Республике раскачивают безработные и уголовники.

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