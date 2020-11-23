«Врачи смогли добиться ремиссии»: как российские медики помогли американцу с неизлечимым заболеванием

Врачи пермской клиники добились значительного улучшения состояния здоровья жителя Техаса Алана Спенсера, который осенью приехал на лечение в Россию. Американец страдает от редкого заболевания, которое приводит к мышечной атрофии. До поездки в РФ он мог передвигаться только с ходунками, кроме того, у него были проблемы с глотанием. В США мужчине сказали, что не смогут помочь, и тогда он по совету друга обратился в российское медучреждение. После лечения в пермской клинике Алан вновь может самостоятельно передвигаться и принимать пищу.

Житель Техаса Алан Спенсер, страдающий редким заболеванием, вызывающим мышечную атрофию, смог получить медицинскую помощь в России, в пермской клинике «Лимфатек». По словам американца, благодаря российским врачам он не прикован сейчас к инвалидному креслу, хотя именно такую перспективу ему сулили медики в Соединённых Штатах.

В декабре 2015 года у Спенсера, обратившегося с жалобами на постоянную мышечную слабость, был диагностирован миозит с включёнными тельцами (Inclusion body myositis, IBM), или миозит с включениями.

Это редкое воспалительное заболевание скелетных мышц. На ранней стадии недуг выражается в том, что больному становится сложнее двигаться, он чаще падает (поскольку начинается атрофия четырёхглавой мышцы бедра). Уже через пять лет после возникновения болезни пациентам требуются ходунки, а через десять — кресло-каталка.

«Миозит с включёнными тельцами — заболевание аутоиммунное. Твоя иммунная система «сходит с ума» — начинает атаковать и разрушать твои же мышцы, видя в них врагов. Задача врачей — перезагрузить иммунную систему, сказать ей: «Прекрати», — пояснил Спенсер ранее в интервью корреспонденту RT Марии Финошиной.

Миозит с включениями мало изучен, и врачи пока считают его неизлечимым. Тем не менее пребывание в пермской клинике привело к значительному улучшению состояния Спенсера и, как он сам полагает, подарило надежду на нормальную жизнь.

«Всего за первые три дня (исследования организма. — RT) мы узнали удивительные вещи, такие, на которые ни один врач в США не обратил внимания... Впервые за долгие годы у меня действительно появилась надежда, что мне станет лучше», — говорит Алан.

«Мне стало несколько проще говорить»

У себя на родине техасец обратился за помощью в клинику Mayo Clinic, имеющую статус одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира. Но там Спенсеру заявили, что бороться с его болезнью бессмысленно.

«Мне говорили: «Поделать с этим мы ничего не можем. Медицина бессильна. Ни лекарств, ни лечения не существует. Мы можем помочь вам научиться жить с вашими физическими проблемами, но устранить их мы не можем», — рассказал Алан в интервью RT.

Из-за мышечной атрофии американец потерял возможность застёгивать пуговицы, завязывать шнурки, подбирать вещи с пола, подниматься по лестницам и ровно стоять на ногах. Также у Спенсера возникли трудности с глотанием (дисфагия) и с тем, чтобы держать глаза открытыми.

Развитие болезни не позволяло Алану работать. Из-за атрофии мышц в 2017 году он был вынужден оставить пост вице-президента отделения кабельной телекомпании Time Warner Cable в Западном Техасе.

Алан Спенсер прибывает на лечение в РФ

© Клиника Лимфатек

О существовании пермской клиники, где нередко проходят лечение иностранцы, Спенсер узнал в феврале 2020 года от своего товарища Энди. Тот рассказал мужчине, что местные врачи смогли помочь его отцу, сестре и брату справиться с различными недугами.

Поначалу Алан скептично отнёсся к идее обратиться за помощью в провинциальную российскую клинику. Но решив, что всё равно ничего не потеряет, американец принял участие в вебинаре, который проводил «Лимфатек». В клинике заявили, что готовы помочь Спенсеру.

«Энди сказал мне: «Слушай, будет вебинар об этой клинике, в которой, я думаю, тебе могли бы помочь. Тебя это интересует? Я подумал: «Да не особо», — но ему этого не сказал. Сказал только: «Да? Ну, ладно, давай». Если Maio говорит, что ничего не поделаешь, значит, наверное, сделать ничего нельзя», — рассказал Спенсер историю знакомства с пермской клиникой.

После вебинара Алан пообщался с врачами клиники и решил им довериться. Однако в его планы вмешалась пандемия коронавируса — введённые ограничения не позволяли приехать в Пермь.

По словам Спенсера, в мае с Энди связалась корреспондент RT и поинтересовалась, «как там поживает ваш медицинский туризм». Друг Алана ответил, что из-за пандемии в Россию не попасть. Затем с американцами связались сотрудники МИД РФ и помогли решить возникшие проблемы.

На то, чтобы оказаться в России, техасец в обшей сложности потратил семь месяцев.

«Врачи смогли, скажем так, добиться ремиссии моего миозита, как это делают в случае онкологических заболеваний. Я не знаю нюансов, как это делается, но, по сути, они укрепляют твою иммунную систему, а из-за этого болезнь фактически засыпает», — пояснил Алан.

Алан Спенсер в палате пермской клиники

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© Клиника Лимфатек

Кроме того, пермские врачи выяснили, что миозит не единственная причина проблем американца. Они диагностировали и частичную блокаду сонных артерий. Это ограничивало приток крови к головному мозгу, который, в свою очередь, не отправлял достаточное количество сигналов к мышцам.

Медики назначили Алану курс инъекций и капельниц, схожий с тем, который используется при онкологических и других тяжёлых заболеваниях. Кроме того, российские специалисты смогли «прочистить» лимфатическую систему и артерии пациента.

«Прежде всего я обратил внимание на изменения с глотанием, и лицо стало «подтягиваться». Я смог лучше глотать, мне стало несколько проще говорить. Вот это да! Лечение начало давать результаты! Практически сразу... Я могу есть нормальную еду и не давиться ею», — поделился радостью Алан.

«Проникать в суть вещей»

Однако, как отмечает Спенсер, дальнейший процесс восстановления будет медленным. Ближайшие полгода Алана ожидает регулярная сдача анализов крови. Если техасцу потребуется дополнительная помощь, он готов вернуться в Россию. Тем не менее Спенсер не скрывает восторга от эффекта пребывания в пермской клинике. Работу, которую проделали пермские врачи, он объясняет способностью русских «проникать мыслью в суть вещей».

До лечения в «Лимфатеке» американец неоднократно бывал в России. Например, Пермь Алан посещал пять раз в качестве миссионера Баптисткой церкви. По возвращении в США техасец пообещал RT, что будет рекомендовать окружающим услуги местных врачей.

«Я очень надеюсь будущим летом привезти сюда (в Пермь. — RT) группу таких людей, если только проблемы с коронавирусом останутся позади. Если мы сможем открыть авиасообщение, я планирую работать с Энди и другими, чтобы сюда могли приезжать люди из Америки. Это ведь чудесно! И секрета из этого делать не нужно», — говорит Спенсер.

В беседе с RT президент «Лиги защиты врачей» кандидат медицинских наук Семён Гальперин отметил, что российская медицина «во многих областях соответствует мировому уровню» и способна оказывать квалифицированную помощь гражданам из разных государств.

Аналогичной точки зрения придерживается специалист по медицинской реабилитации, руководитель национального центра социальной поддержки и реабилитации «Доверие» кандидат медицинских наук Александр Комаров. Он подчеркнул, что доступность квалифицированной медпомощи в России выше, чем в США, и находится примерно на уровне стран ЕС.