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Врачи рассказали о состоянии госпитализированных после линейки в Черкассах детей

10 мая 2018, 12:09  •  65 • Украина
В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что состояние 11 детей после отравления в школе в Черкассах улучшилось.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

«11 детей уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты. Они чувствуют себя значительно лучше», — отмечается в сообщении.

Врачи оценивают состояние большинства пациентов как удовлетворительное.

8 мая в украинских Черкассах после школьной линейки госпитализировали 56 человек.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что отравление детей в Черкассах могло произойти из-за локального распыления веществ.

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