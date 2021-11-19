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Врачи против Билла Гейтса. Кто закончит пандемию коронавируса
19 ноября 2021, 01:40 • 126 • Политика
В эфире "Первого русского" Юрий Пронько предложил врачам обсудить резонансное заявление основателя Microsoft Билла Гейтса, который… закончил пандемию коронавируса, дав ей срок. Но что скажут медики?
Итак, что сказал Билл Гейтс? С его точки зрения, к лету следующего года коронавирус может выйти по уровню заражаемости и смертности на показатели ниже, чем у сезонного гриппа. Важным фактором для этого, по его мнению, является отсутствие новых штаммов.
По мнению Гейтса, природный и вакцинный иммунитеты, а также лекарства могут дать иммунитет такого масштаба, какого "никогда не добивались антитела":
Впрочем, Гейтс всё-таки добавил, что окончание пандемии к лету 2022 года возможно только в случае, если не возникнут новые неожиданные штаммы:
"Это (возникновение новых штаммов - ред.), по текущим данным, маловероятно, но всё же не может сбрасываться со счетов".
С начала пандемии, к слову, в мире коронавирусом заразились более 255 млн человек. Россия с 9 млн случаев занимает третье место по заболеваемости.
Что скажут врачи?
Высказывания Гейтса в эфире "Первого русского" оценили профессионалы. Так, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев подчеркнул:
С осторожностью к сказанному отнёсся и кандидат медицинских наук Николай Крючков:
Тем временем Россия в поисках решений
Сегодня в России одним из ключевых вопросов становится тема выдачи QR-кодов по так называемым антителам к ковиду. О проводимой работе накануне говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова:
Однако такое решение, продолжила Анна Попова, должно быть очень взвешенным.
Продолжается и процесс вакцинации населения России от ковида. Отечественные прививки признаны самым эффективным способом защиты.
Все обсуждения эфира доступны в видеоверсии программы "Царьград. Главное" на "Первом русском".
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