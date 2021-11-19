Врачи против Билла Гейтса. Кто закончит пандемию коронавируса

В эфире "Первого русского" Юрий Пронько предложил врачам обсудить резонансное заявление основателя Microsoft Билла Гейтса, который… закончил пандемию коронавируса, дав ей срок. Но что скажут медики?

Итак, что сказал Билл Гейтс? С его точки зрения, к лету следующего года коронавирус может выйти по уровню заражаемости и смертности на показатели ниже, чем у сезонного гриппа. Важным фактором для этого, по его мнению, является отсутствие новых штаммов.

По мнению Гейтса, природный и вакцинный иммунитеты, а также лекарства могут дать иммунитет такого масштаба, какого "никогда не добивались антитела":

Уровни смертности и тяжёлого течения болезни должны резко упасть и к следующему лету стать даже чуть ниже, чем соответствующие уровни при сезонном гриппе, - добавил основатель Microsoft, который сегодня всё чаще участвует именно в разрешении коронавирусных проблем вместе со своим скандально известным фондом.

Впрочем, Гейтс всё-таки добавил, что окончание пандемии к лету 2022 года возможно только в случае, если не возникнут новые неожиданные штаммы:

"Это (возникновение новых штаммов - ред.), по текущим данным, маловероятно, но всё же не может сбрасываться со счетов".

С начала пандемии, к слову, в мире коронавирусом заразились более 255 млн человек. Россия с 9 млн случаев занимает третье место по заболеваемости.

Что скажут врачи?

Высказывания Гейтса в эфире "Первого русского" оценили профессионалы. Так, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев подчеркнул:

Сапоги должен тачать сапожник, пироги должен печь пирожник. Делал себе Microsoft и делал бы. И такие заявления, я бы сказал, не очень ответственные, по-моему, людей только в блуд вводят зря. Вы же помните, сколько было всяких разговоров по поводу чипирования с помощью зарубежной вакцины? Я считаю, что Гейтс свои пять копеек внёс в эту истерию. Людей аж заколбасило! Специально людей запугивали. Страшное дело! Я бы, с позиции практикующего врача и человека науки, таких скоропалительных заявлений, как Гейтс, не делал.

С осторожностью к сказанному отнёсся и кандидат медицинских наук Николай Крючков:

Что касается адаптации к иммунитету, да, тут можно согласиться. Но надо понимать, что отбор мутаций продолжается, и на самом деле, основное направление отбора сейчас - это как раз адаптация к существующему поствакцинному иммунитету и вообще к иммунитету после заболевания, в целом коллективному иммунитету. Поэтому я не исключаю появления более адаптированных линий, - сказал Крючков. - Так что, в общем, я думаю, что динамическое равновесие определённое будет достигнуто к концу лета, особенно в России. Вероятно, коронавирус не будет играть такую ключевую роль для системы здравоохранения. Но говорить, что пандемия закончится к середине следующего года, было бы опрометчиво.

Тем временем Россия в поисках решений

Сегодня в России одним из ключевых вопросов становится тема выдачи QR-кодов по так называемым антителам к ковиду. О проводимой работе накануне говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова:

По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант её решения.

Однако такое решение, продолжила Анна Попова, должно быть очень взвешенным.

Пока оно не будет проработано со всех сторон, его не озвучат, - сказала главный санитарный врач, добавив: - В сегодняшнем периоде, пока ещё есть время, нам очень важно допривить против гриппа то население, которое мы можем успеть привить, это нужно делать прямо срочно. Нужно прививать всех, кто переболел ковидом. Это новая группа риска. Вирус угнетает иммунитет - это сегодня моя большая тревога.

Продолжается и процесс вакцинации населения России от ковида. Отечественные прививки признаны самым эффективным способом защиты.

Все обсуждения эфира доступны в видеоверсии программы "Царьград. Главное" на "Первом русском".