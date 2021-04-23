|
Врачи потребовали, чтобы Навальный прекратил голодовку. Но тут же удалили свой пост
23 апреля 2021, 03:15 • 38 • Политика
Гражданские медики, которых допустили до Алексея Навального, заявили, что он немедленно должен прекратить голодовку: "Мы не можем позволить этого как врачи". Но тут же удалили свой пост.
Об этом сообщает глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева. Она заявила, что Навального посетили два гражданских доктора - невролог и нефролог. Специалисты пришли к выводу, что блогер должен начать питаться.
Примечательно, что вскоре данное заявление было удалено.
Напомним, что Навальному заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, поскольку блогер не выполнил предписание суда и не отмечался у органа ФСИН, хотя имел такую возможность. В конце марта он объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданского врача.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила журналистам факт осмотра Навального приглашёнными врачами. По её словам, заключённому с его согласия ставят капельницы с питательными веществами.
*Альянс врачей включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
Подпишитесь на нас
Загрузка...
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 апреля 2021, 21:30
|
22 апреля 2021, 01:35
|
21 апреля 2021, 08:10
|
20 апреля 2021, 01:00
|
21 апреля 2021, 08:10
|
19 апреля 2021, 06:40
|
16 апреля 2021, 02:35