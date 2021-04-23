Врачи потребовали, чтобы Навальный прекратил голодовку. Но тут же удалили свой пост

Гражданские медики, которых допустили до Алексея Навального, заявили, что он немедленно должен прекратить голодовку: "Мы не можем позволить этого как врачи". Но тут же удалили свой пост.

Об этом сообщает глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева. Она заявила, что Навального посетили два гражданских доктора - невролог и нефролог. Специалисты пришли к выводу, что блогер должен начать питаться.

Мы, как лечащие врачи, обращаемся к Алексею Навальному и просим немедленно прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья. И считаем факт допуска к нему гражданских врачей достаточным для этого, - отметила Васильева.

Примечательно, что вскоре данное заявление было удалено.

Напомним, что Навальному заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, поскольку блогер не выполнил предписание суда и не отмечался у органа ФСИН, хотя имел такую возможность. В конце марта он объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданского врача.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила журналистам факт осмотра Навального приглашёнными врачами. По её словам, заключённому с его согласия ставят капельницы с питательными веществами.

*Альянс врачей включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента