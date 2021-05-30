«Врачи оценивают состояние девочек как тяжёлое и крайне тяжёлое»: что известно об инциденте с батутом в Барнауле

Двое детей получили травмы в результате инцидента с батутом в Барнауле. По информации мэрии, пострадали две девочки 2017 года рождения, они находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. По сообщениям очевидцев, дети упали на трамвайные пути с поднявшегося в воздух батута. Власти региона назначили проверку всех аттракционов в Алтайском крае. По факту происшествия в Барнауле возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Барнауле двое детей получили травмы в результате падения с перевернувшегося батута. Следственный комитет завёл уголовное дело.

«Следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Количество пострадавших и степень вреда, причинённого их здоровью, уточняется», — говорится в сообщении ведомства.

Проверку инцидента также проводит прокуратура. В мэрии города рассказали, что инцидент произошёл в 16:20 по местному времени (12:20 мск). Отмечается, что батут перевернулся из-за порыва ветра, в результате чего пострадали двое детей 2017 года рождения.

«Детскими реанимационными бригадами дети доставлены в больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек как тяжёлое и крайне тяжёлое. В настоящий момент детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры», — говорится в сообщении мэрии, которое приводит РИА Новости.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, батут либо разгерметизировался, либо «отвязались стропы, которыми он крепился».

На одной из опубликованных в СМИ видеозаписей инцидента видно, что батут подняло на несколько метров в воздух и отнесло в сторону трамвайных путей, расположенных за оградой.

В сообществе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы рассказали о произошедшем. По их словам, батут поднялся в воздух и достал до трамвайных проводов. Две девочки упали с батута на трамвайные пути в то время, как он находился в воздухе. При этом, как якобы утверждала женщина — контролёр аттракциона, на нём в момент инцидента находились две девочки и два мальчика.

Вместе с тем очевидцы сказали, что один мальчик успел спрыгнуть с конструкции, второго искали прибывшие сотрудники МЧС, но не нашли. По информации участников сообщества, контролёр могла ошибиться относительно количества детей.

Отмечается, что батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между предпринимателем и собственником торгового центра заключён договор аренды земельного участка.

«Контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, осуществляет управление Ростехнадзора», — говорится в сообщении мэрии.

На месте происшествия работают следственные органы, руководители администрации города и администрации Ленинского района.

После инцидента в Барнауле по всему Алтайскому краю пройдёт проверка аттракционов, рассказали в офисе губернатора.

«В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая губернатор Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов. Проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники», — цитирует ТАСС пресс-секретаря губернатора Алтайского края Дмитрия Негреева.

Наряду с этим глава региона распорядился держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для оказания помощи.

Напомним, что в минувшем апреле в Омске произошёл инцидент с 11-летней девочкой, которая сломала позвоночник в парке развлечений во время прыжков на батуте. Сообщалось, что после госпитализации врачи обнаружили у ребёнка растяжение связок грудного отдела позвоночника, а также закрытый компрессионный перелом позвонков.

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В феврале четверо детей в Алтайском крае получили переломы позвоночника, рук и ног в ходе занятий по батутной акробатике. В региональной прокуратуре рассказали, что генерального директора центра, где проходило обучение, а также тренера-преподавателя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей.

По данным прокуратуры, руководитель центра брал на тренерскую работу людей, не имеющих необходимых навыков и квалификации. При этом они проводили обучение по авторским программам, не соответствующим нормативам данного вида спорта. В результате их деятельности травмы получили четверо детей в возрасте от пяти до 12 лет.

В том же месяце в Севастополе было заведено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья в одном из батутных центров города.

В частности, в прокуратуре заявили, что в период с 2017 по 2020 год в центре использовались не зарегистрированные в установленном порядке аттракционы (батуты) с грубыми нарушениями требований, предъявляемых к их безопасной эксплуатации.