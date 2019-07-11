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Врачи не оставляли шанса: В Индии мать предотвратила кремацию сына, заметив у "умершего" слёзы
11 июля 2019, 23:54 • 68 • В мире
Жительница Индии спасла от смерти собственного сына, которого врачи отключили от аппарата жизнеобеспечения, настаивая, что у него нет шансов выжить. Мать заметила слёзы в уголках глаз юноши, когда его уже собирались кремировать.
Инцидент произошёл в штате Теланган. В конце июня юноша Гэндэм Киран был доставлен в больницу с жалобой на рвоту и высокую температуру. Врачи выявили у него тяжёлую форму гепатита. Через несколько дней его состояние ухудшилось, и родственникам посоветовали перевести его в частную клинику, пишет Hindustan Times.
Но это не помогло: Гэндэм впал в кому. Спустя некоторое время врачи сообщили, что у него перестал функционировать мозг, и посоветовали отключить его от аппарата жизнеобеспечения, хотя семья и была против.
Кирана забрали домой. Его тело начали готовить к кремации, но мать заметила, что по лицу сына текут слёзы. Тогда она вызвала скорую. Приехавший врач забрал Кирана в больницу, где через несколько дней он пришёл в себя и начал разговаривать с родными. Сейчас юноша уже выписан домой.
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