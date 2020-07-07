Врачи не доверяют статистике по COVID-19? Онищенко объяснил, где прокололся "Левада-центр"

"Левада-центр" опубликовал опрос, согласно которому 60% из врачей, которые работали с больными коронавирусом в "красной зоне", не верят официальным цифрам по заболеваемости COVID-19. С чем это связано, объяснил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Прежде всего он отметил, что цифры по погибшим от коронавирусной инфекции являются абсолютно точными, так как врачи всегда проводят вскрытие скончавшихся пациентов и определяют истинную причину смерти, а затем передают информацию, которая входит в итоговый отчёт. С общим числом заболевших COVID-19 ситуация немного сложнее. В статистику действительно попадает лишь около половины случаев, признал Онищенко.

Это обусловлено тем, что 40%, а порой и 60% случаев коронавирусной инфекции протекает без симптомов. В нашей статистике есть такое понятие - "носительство". Это не является заболеванием, но в эпидемиологическом плане это играет определённую роль, - сказал экс-глава Роспотребнадзора в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что если провести тотальное обследование всех граждан России, то можно получить гораздо более точную статистику именно по заболевшим COVID-19. Однако с практической точки зрения это не имеет особого смысла.