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«Врачи до сих пор не извинились»: в Перми женщина добивается компенсации от медиков после потери ребёнка

23 января 2019, 00:09  •  34 • В России
Жительница Перми Светлана Курбанова намерена добиться компенсации физического и морального вреда после того, как потеряла ребёнка. Как утверждает женщина, на седьмом месяце беременности она обратилась в больницу с жалобами на боли в животе, однако её без дополнительных обследований направили в инфекционное отделение. В итоге ребёнок погиб, а Курбановой удалили матку. Региональная прокуратура начала проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В Росздравнадзоре подтвердили, что при оказании медицинской помощи были допущены нарушения.
 
Gettyimages.ru © Shannon Fagan
 

29-летняя жительница Перми Светлана Курбанова, потерявшая ребёнка и шанс родить в будущем, намерена добиться через суд компенсаций морального и физического вреда. Она считает, что к смерти её ребёнка привела халатность врачей.

Как рассказала RT сама Курбанова, 2 мая 2018 года она проснулась от боли в животе. Муж вызвал скорую, которая доставила Светлану в медсанчасть №9, где её осмотрела врач Елена Давыдовская.

«Она заявила, что рожать мне ещё рано, так как срок только 30 недель, и направила в инфекционное отделение», — вспоминает женщина.

При этом, по словам Курбановой, дополнительных обследований, таких как УЗИ и КТГ, Давыдовская проводить не стала.

«В инфекционном отделении я пролежала до пяти вечера, а потом заметила у себя кровяные выделения, — говорит женщина. — Мне позвали гинеколога, он сказал, что сердцебиение ребёнка прослушивается и надо срочно ехать обратно в медсанчасть №9. Тогда меня на «скорой» отвезли опять к Давыдовской. Но на тот момент сердце ребёнка уже не прослушивалось и требовалось делать кесарево сечение».

Курбанова подписала все необходимые документы и указала телефоны мужа и отца, чтобы при необходимости врачи могли с ними связаться.

В семь вечера 2 мая женщине провели операцию. В сознание она пришла только 23 мая. При этом, по словам родственников Курбановой, врачи лишь спустя сутки сообщили, что ребёнок родился мёртвым, а сама Светлана в реанимации подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения почек.

«Никогда не смогу иметь детей»

«Я пришла в себя 23 мая. На теле у меня было три огромных шрама: на животе от кесарева сечения, на шее и большой от груди до пупка, — рассказывает Курбанова. — А через несколько дней я узнала, что после кесарева сечения у меня началось сильное кровотечение. Я потеряла 4,1 литра крови, и врачи приняли решение удалить мне матку. И детей у меня никогда не будет».

По словам Курбановой, она несколько дней не могла прийти в себя от этой новости и не знала, как сказать обо всём мужу.

При этом в 2011 году Курбанова также потеряла ребёнка на сроке в 27 недель. Тогда её тоже принимали врачи медсанчасти №9 и сделали в карте соответствующую пометку: в последующей беременности при малейшей боли в животе сразу проводить экстренное кесарево.

Однако впоследствии, по словам Курбановой, эта страница и вовсе исчезла из медкарты.

«Мне до сих пор непонятно, что спровоцировало кровотечение и повлекло впоследствии удаление матки, — говорит Курбанова. — Я не понимаю, почему врачи до сих пор не извинились передо мной. Удаление органа они должны были согласовать. Предупредить, поставить в известность, но не сделали этого».

По её мнению, именно халатность врачей привела к таким последствиям.

В гинекологическом отделении медсанчасти №9 RT сообщили, что Елена Давыдовская у них больше не работает. Пояснить, с какого числа и по какой причине женщина уволилась, бывшие коллеги отказались.

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В министерстве здравоохранения Пермского края RT сообщили, что на данный момент по указанному факту проводится проверка, о результатах которой будет сообщено позднее.

Проверка выявила нарушения

Ещё когда Курбанова лежала в больнице, её отец Валерий Чемеков написал жалобу в Росздравнадзор. Специалисты ведомства провели соответствующую проверку и сообщили, что выявили нарушения (ответ на заявление имеется в распоряжении RT). 

Как сообщили RT в пресс-службе прокуратуры Пермского края, на данный момент по выявленным нарушениям проводится доследственная проверка.

«В ходе проверки были установлены нарушения. В частности, врачами медицинской организации допущены нарушения требований качества и критериев оказания медицинской помощи пациентке. По результатам проверяющими министерствами главному врачу МСЧ №9 были внесены предписания с подтверждением фактов несоблюдения стандартов медицинской помощи. В настоящее время правоохранительными органами проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил представитель пресс-службы.

На данный момент семья Курбановых готовит документы в суд, чтобы добиться компенсаций физического и морального вреда.

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