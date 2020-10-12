Врачи бегут из Латвии после унизительных проверок, а пациенты умирают в очередях - СМИ

Латвия теряет врачей из-за нищенских заработных плат и репрессий против русского языка, пишет деловая газета "Взгляд". Медики вынужденно покидают страну, а пациенты в отсутствие квалифицированной медицинской помощи вынуждены буквально умирать в очередях - по крайней мере, именно такая ужасная ситуация сложилась в онкологии, настаивают журналисты.

О проблеме рассказал глава отделения химиотерапии рижской Восточной университетской больницы Сигне Плате. Он пояснил, что пациенты месяцами ожидают своей очереди. А больница оснащена лишь 30 койками для тяжёлых больных. Другими словами, у врачей нет возможности принять больше людей. В Латвийском онкологическом центре сейчас не проводится щадящее лечение груди. Причина самая банальня - не хватает комплектов для забора образцов.

Отдельно врачи говорят о дискриминации в отношении русскоязычных специалистов. Причём, как уточняют в "РИА ФАН", исходят дискриминационные настроения от правительства Латвии. Например, чуть меньше года назад все врачи должны были сдать экзамен на знание латышского языка. Решение приняли после выхода документального фильма "24/7", где автор рассказывал о буднях медиков. Медсестра Татьянка Аксёнова в фильме говорила на русском языке, а её слова сопровождались латышскими субтитрами. Но и этого хватило для внеочередной проверки.