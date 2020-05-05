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Врачей "бомбардировали" лепестками роз

05 мая 2020, 02:10  •  21 • В мире
В Индии врачей "бомбардировали" лепестками роз с вертолётов и самолётов ВВС страны. Таким способом власти выразили благодарность медикам, спасающим людей от коронавируса. Отмечается, что такие акции продолжатся, притом с участием также флота.
В Индии медиков в благодарность за самоотверженную работу в условиях пандемии осыпали лепестками роз прямо с вертолётов и самолётов.
Для этого была задействована авиация ВВС страны. Кадры, запечатлевшие необычную поздравительную церемонию, появились в соцсетях. В частности, ими поделился спикер одной из политических партий Индии Самбит Патра.
Акции проходили в Дели. Цветами усыпали врачей из 12 медучреждений столицы, а также памятник сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
В мероприятиях приняли участие военные самолёты и вертолёты Lockheed C-130, Су-30 МКИ, МиГ-29, Jaguar, передаёт Минобороны страны.
Отмечается, что вскоре пройдут новые подобные церемонии, к ним присоединятся военные корабли.
Согласно последним сведениям, число заражённых коронавирусом в Индии превысило отметку в 40 тысяч человек. Количество летальных исходов от COVID-19 между тем преодолело 1,3 тысячи случаев.

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