Врачей "бомбардировали" лепестками роз

В Индии медиков в благодарность за самоотверженную работу в условиях пандемии осыпали лепестками роз прямо с вертолётов и самолётов.

Для этого была задействована авиация ВВС страны. Кадры, запечатлевшие необычную поздравительную церемонию, появились в соцсетях. В частности, ими поделился спикер одной из политических партий Индии Самбит Патра.

Акции проходили в Дели. Цветами усыпали врачей из 12 медучреждений столицы, а также памятник сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

В мероприятиях приняли участие военные самолёты и вертолёты Lockheed C-130, Су-30 МКИ, МиГ-29, Jaguar, передаёт Минобороны страны.

Отмечается, что вскоре пройдут новые подобные церемонии, к ним присоединятся военные корабли.

Согласно последним сведениям, число заражённых коронавирусом в Индии превысило отметку в 40 тысяч человек. Количество летальных исходов от COVID-19 между тем преодолело 1,3 тысячи случаев.