Врачебная война: когда решится проблема с выплатами медикам

Проблемы с выплатами надбавок медицинским работникам решаются очень медленно. Главное препятствие — руководство больниц на местах, самостоятельно выбирающее, кто имеет право на эти деньги. Об этом «Известиям» рассказали сами врачи. Некоторые медики получают региональные выплаты, но им не перечисляют обещанное из федерального бюджета, другие — наоборот. Пожаловаться на это многие боятся, опасаясь потерять работу. Они отмечают, что на сайте госуслуг невозможно оставить сообщение анонимно. Путаница с доплатами произошла из-за нечетких формулировок в постановлении правительства, заявил президент Владимир Путин. Он поручил правительству и региональным властям проконтролировать начисления.

Проблемные вопросы

Основной темой совещания президента с губернаторами и руководителями ведомств 19 мая стали выплаты медицинским работникам в условиях пандемии. В марте для их поддержки выделили 10 млрд рублей. Эти надбавки будут выдавать до конца нынешнего года, они рассчитываются в зависимости от объема работы.

В начале апреля Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают в особо опасных и сложных условиях. На эти цели выделили еще более 40 млрд рублей. Деньги должны выплачиваться в апреле, мае и июне.

Практически все федеральные средства уже переданы регионам. Медики должны были получить деньги за апрель до 15 мая. Однако, по словам президента, этого до сих пор не произошло.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— В ряде субъектов, к сожалению, выплачивали совсем не те средства, о которых шла речь на наших совещаниях. И уж точно не те, которые я поручал выплатить медицинским работникам, — заявил Владимир Путин.

Путаница, по его мнению, произошла из-за размытых формулировок в постановлении правительства. Кабмин, Минздрав, Минтруд и регионы должны будут проследить за начислением всех выплат.

— Подчеркну, абсолютно всё должно быть прозрачно и понятно, кому за что идут деньги. Вся информация о регулирующих эти вопросы актах доведена до людей и разъяснена в деталях. Отлажена и обратная связь — чрезвычайно важная вещь, хочу на это обратить внимание, — подчеркнул Владимир Путин.

Кроме надбавок медперсоналу, на совещании речь шла и о поддержке родителей. Президент отметил, что единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет стали очень востребованы. От родителей поступило около 12 млн заявок.

«Нам еще детей кормить»

Проблемы с получением федеральных выплат серьезные, рассказала «Известиям» участковая медсестра из Ивановской области.

— Нам сказали, что они положены только стационарным отделениям. Тем, кто работает сутками в «красной зоне», и бригадам скорой помощи. Нигде не прописано, что каждый, кто работает с больными коронавирусом, может получить допвыплату. Хотя мы контактируем с ними постоянно , — отметила собеседница «Известий».

Региональные выплаты медсестры уже получили — около 12 тыс. рублей за полтора месяца работы. Отстаивать свое право на «ковидные» стимулирующие они боятся — запущенный сервис жалоб на сайте госуслуг не предполагает анонимность.

— У всех есть дети, которых нужно кормить. Лишиться работы сейчас будет катастрофично, — рассказала медсестра.

Фельдшер скорой помощи Светлана Пименова, переболевшая коронавирусной инфекцией, сдает плазму крови с антителами на COVID-19 Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

Ее коллеги в беседе с «Известиями» подтверждают, что боятся жаловаться на сайте госуслуг. Одна из них рассказала, что руководство потребовало «молчать, чтобы не было проблем».

— Лучше нам радоваться этой выплате в 10 тыс. за месяц, чем остаться без работы совсем. Ведь ажиотаж вокруг врачей скоро стихнет, и нам припомнят все наши жалобы, — считает она.

«Известия» обратились к уполномоченному по правам человека Ивановской области Светлане Шмелевой за разъяснением ситуации.

— 18 мая на встрече в расширенном составе оперативного штаба губернатор поставил задачу депздраву перечислить всем медработникам положенные дополнительные выплаты. Глава департамента здравоохранения области Артур Фокин сказал, что выплаты обязательно все получат. Я знаю, что сейчас подключились и проводят следственные мероприятия СК и прокуратура Ивановской области. В депздраве отмечают, что всё под контролем, — заявила «Известиям» Светлана Шмелева.

Медики бригады скорой помощи транспортируют пожилого мужчину в автомобиль Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В пресс-службе департамента здравоохранения области «Известиям» подробно объяснили схему, по которой нужно действовать, если медику не выплатили надбавку.

— Для начала работнику необходимо ознакомиться с текстом постановления федерального правительства, чтобы понять, подпадает ли он под категорию имеющих право на выплату. Если ему кажется, что да, несмотря на то что его изначально не включили в список, он должен обратиться к руководству больницы. Если же там его не убедили, то надо обращаться к нам либо писать жалобу через «Госуслуги» , — отметили в ведомстве.

Перечень сотрудников, имеющих право на выплаты, утверждается специальной комиссией в каждой больнице, руководство которой точно знает, работает ли врач с коронавирусными больными либо группами риска. Именно эти комиссии подают заявку на финансирование и им перечисляются деньги, которые потом ими же и распределяются.

— Конечно, у нас есть жалобы. За последние три дня — 76, из которых по 47 приняты положительные решения. Другие еще в работе, — отметили в депздраве.

Волна негодования

Врачи неоднократно жаловались в соцсетях на то, что не получили обещанные выплаты. Видеообращения к президенту превратились в своеобразный флешмоб. Так, в Армавире сотрудники скорой помощи на записи дружно проскандировали, что не получили ни копейки. Аналогичный ролик сделала группа работников скорой помощи в Иркутске.

Иногда реакцию начальников на жалобы медперсонала сложно назвать адекватной. Например, большой резонанс вызвала выходка пермского главврача скорой помощи Юрия Катаева. Во время звонка подчиненного с просьбой выплатить обещанные деньги он начал кривляться. Видеозапись с его поведением быстро распространилась в Сети. Вскоре он извинился за свой поступок.

В Нижегородской области СК начал доследственную проверку после сообщений СМИ о том, что местные медики так и не дождались выплат. Однако, как заявили «Известиям» в Минздраве Нижегородской области, все сотрудники, помогающие пациентам с новой коронавирусной инфекцией, получили полагающиеся выплаты 15 мая. При этом область собирается дополнительно выделить 150 млн рублей для технических работников медучреждений (например, лифтеров и уборщиков).

Сотрудник одной из больниц Санкт-Петербурга рассказал «Известиям», что там ситуация лучше, чем в некоторых других регионах, хотя проблемы всё еще остаются.

— Нам должны были доплаты за половину апреля. Мы долго ждали и просили руководство разобраться. В воскресенье получили «путинские». Теперь ждем обещанных доплат от региональных властей, — сказал собеседник «Известий».

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга не смогли предоставить оперативный комментарий «Известиям».

«Ковидными» доплатами стоит обеспечить всех врачей, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

— Чем отличаются другие врачи, которые обследуют и лечат больных, сталкиваясь с риском заражения? Ведь, например, к лору может прийти человек, который не знает, что у него COVID-19, — сказал депутат.

Согласны с этим и сами медики. Собеседник «Известий» в столичной клинике сообщил, что нужно учитывать, кроме риска заражения, и то, что нагрузка сейчас увеличилась абсолютно для всех медсотрудников. По его словам, врачей, которые не работают с больными коронавирусной инфекцией, просто «перекинули» в отделения других больниц. Вместо нескольких отделений, например хирургических, осталось одно.

Медицинские работники возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

О необходимости поддержки говорят и соцработники, которые тоже работают с группами риска. Как пояснила «Известиям» санитарка психоневрологического интерната (ПНИ) «Зеленый Бор» города Шадринска Курганской области Татьяна Мозгова, им надбавки никто даже не обещает.

— У нас круглосуточное обслуживание стационарного типа. И хотя подтвержденных с COVID-19 нет, но есть 13 человек, проживающих на карантине как контактные. Нам вообще никаких выплат не обещали, — сообщила сотрудница ПНИ.

Она отметила, что в учреждении не хватает сотрудников, а зарплату постоянно задерживают.

Если история с выплатами медикам повторится и в следующем месяце, врачи могут начать массово подавать коллективные иски в суды на своих работодателей, считает адвокат Мария Ярмуш. Такие дела, по мнению эксперта, будут выигрышными, потому что правда на стороне специалистов. При этом обращения должны рассматриваться быстро, ведь речь идет о заработной плате.