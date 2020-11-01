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Врачам разрешат отказывать людям в помощи: Госдума приняла "антиконституционный" законопроект
01 ноября 2020, 17:25 • 101 • Политика
Российские врачи получат право отказывать пациентам в медицинской помощи. "Захотел - взял на лечение, не захотел - нет", - комментирует эксперт поправки в законопроект "Об обязательном медицинском страховании в РФ".
Госдума приняла в первом чтении поправки в законопроект "Об обязательном медицинском страховании в РФ", которые, помимо прочего, позволяют врачам отказывать больным в оказании медицинской помощи. Об этом заявил член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.
Речь идёт об исключении из части 5 статьи 15 закона об ОМС положения, в котором говорится, что медорганизация не имеет права отказать застрахованным пациентам в медицинской помощи. Из этого следует, что любая больница страны сможет отказать любому пациенту в лечении.
Отмечается, что это не только прямое нарушение 41-й статьи Конституции, которая гарантирует гражданам России право на медицинскую помощь, но и нарушение Уголовного кодекса. Он предусматривает ответственность за неоказание помощи больному.
Старченко предполагает, что исчезновение запрета на отказ в медпомощи связан с желанием Фонда обязательного медстрахования сэкономить средства. По словам эксперта, средств ОМС уже не хватает.
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