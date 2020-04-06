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Врачам на "передовой" сокращают зарплаты? Американка пожаловалась на абсурдное решение. И оказалась не единственной
06 апреля 2020, 18:35 • 71 • В мире
Пользовательница Twitter с ником CameronNBeach поделилась историей своего отца-медика. Она пожаловалась на абсурдное в период пандемии COVID-19 решение руководства больницы. Врачам на "передовой" в США сокращают зарплаты.
Девушка рассказала, что её отец работает врачом отделения неотложной помощи. Администрация больницы приняла решение сократить зарплату медработников. Объяснили просто: клиника теряет деньги, так как стала меньше обслуживать пациентов не с COVID-19, а с другими диагнозами.
Скриншот: Twitter/@CameronNBeach
Судя по количеству лайков и ретвитов, пост затронул за живое многих американцев. Многие посочувствовали отцу CameronNBeach и осудили руководство больницы. Были и те, кто назвал это решение вполне целесообразным: чтобы доплачивать врачам в отделениях интенсивной терапии, нужно сократить зарплату медикам других специальностей. Но таких комментариев мало. Люди рассказали, что урезать доход медработников решили во многих больницах в США.
"Я тоже врач неотложки. Такое происходит по всей стране. Объёмы вызовов скорой резко упали, так как люди перестали жаловаться на травмы и иные болезни, кроме COVID-19. Это действительно странно. Все, что мы видим, это COVID-19", - написал J Keith Hall.
"Такое же произошло с моей женой и невесткой за последние две недели. Им почти вдвое сократили зарплату", - признался Ope407.
"Моя племянница - семейный врач. Она только начала работать и не получает полную зарплату. А клиника, в которой она работает, уволила 45 докторов, администраторов и других сотрудников. А племянницу и другого младшего врача поставили на передовую для обследования пациентов с симптомами COVID-19", - рассказал schmoozy.
Пользователь Marcus Olofzon написал в комментариях, что в шведском Стокгольме, где зарегистрировано наибольшее количество заболевших, врачам зарплату удвоили. Им также предоставили возможность бесплатно ездить в такси и пользоваться другими видами транспорта.
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