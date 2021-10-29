Врач заявила об угрозе заражения детей COVID-19: Назван "семейный" фактор риска

Врач Намазова-Баранова сообщила гражданам России о факторе риска COVID-19 у детей. Угроза заболеть выше, если взрослые в семье не прошли вакцинацию.

Дети имеют гораздо больший риск заразиться коронавирусом, если члены их семьи не сделали прививку двухкомпонентной вакциной. Об этом заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.

Она указала, что семья ребёнка является одним из источников возможного заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. И научные данные говорят о том, что обезопасить детей от заражения можно, только сделав прививку от болезни всем взрослым членам семьи.

Защищёнными являются те люди, кто в соответствии с инструкцией получил обе дозы вакцины в серии первичной вакцинации, а если прошло более полугода, то повторно вакцинироваться можно уже однокомпонентным препаратом,

- объяснила специалист в ходе круглого стола в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Врач подчеркнула, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины вполне способны эффективно противостоять новым мутациям коронавируса. Однако вакцинация должна быть проведена по правильной схеме. Речь о двух и более прививках от COVID-19. Единственного укола однокомпонентной вакциной недостаточно.