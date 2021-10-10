Врач заявил о смертельной опасности для Саакашвили в тюрьме

Врач арестованного в Грузии Михаила Саакашвили заявил, что в тюрьме ему грозит смертельная опасность. Саакашвили заявил о голодовке в тюрьме.

Врач арестованного в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили заявил о резком ухудшении его здоровья после 10 дней голодовки.

"Его состояние ухудшилось, он тяжело передвигается, ему трудно говорить... с его разрешения я сообщаю, что у Саакашвили заболевание крови – талассемия (наследственное генетическое заболевание, возникает при повреждении генов гемоглобина – ред.)", - цитирует РИА Новости слова врача Николоза Кипшидзе.

По словам доктора, это заболевание несмертельное, однако Саакашвили "категорически нельзя голодать", врач намерен завтра снова посетить политика в тбрьме и перевести его в больницу. По словам доктора, политику трудно передвигаться и говорить. Кипшидзе отметил, что Саакашвили похудел на 14 кг.

Доктор также опроверг заявления главы системы тюрем Грузии, что Саакашвили в камере есть мед и пьет соки. "Он сказал, что решил бороться до конца", - заявил врач.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он является фигурантом нескольких уголовных дел.