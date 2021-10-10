Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне ...
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось ...
Главная / Политика

Врач заявил о смертельной опасности для Саакашвили в тюрьме

10 октября 2021, 23:00  •  129 • Политика
Врач арестованного в Грузии Михаила Саакашвили заявил, что в тюрьме ему грозит смертельная опасность. Саакашвили заявил о голодовке в тюрьме.
Врач арестованного в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили заявил о резком ухудшении его здоровья после 10 дней голодовки.
"Его состояние ухудшилось, он тяжело передвигается, ему трудно говорить... с его разрешения я сообщаю, что у Саакашвили заболевание крови – талассемия (наследственное генетическое заболевание, возникает при повреждении генов гемоглобина – ред.)", - цитирует РИА Новости слова врача Николоза Кипшидзе.
По словам доктора, это заболевание несмертельное, однако Саакашвили "категорически нельзя голодать", врач намерен завтра снова посетить политика в тбрьме и перевести его в больницу. По словам доктора, политику трудно передвигаться и говорить. Кипшидзе отметил, что Саакашвили похудел на 14 кг.
Доктор также опроверг заявления главы системы тюрем Грузии, что Саакашвили в камере есть мед и пьет соки. "Он сказал, что решил бороться до конца", - заявил врач.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он является фигурантом нескольких уголовных дел.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





129
Источник
Похожие новости
10 октября 2021, 00:15
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
10 октября 2021, 06:05
"Нельзя отмалчиваться!": Ракетостроитель разоблачил военную хитрость США со спутниками
10 октября 2021, 04:55
Политолог Дубови раскрыл связь отставки Курца и «Северного потока — 2»
10 октября 2021, 17:45
Сумасшествие "за пять минут". Украина дала России шанс "сохранить лицо"
10 октября 2021, 11:55
К дому Порошенко подвезли бутерброды. "Ждём подвоза покрышек" для протестующих? - видео
10 октября 2021, 00:15
МИД поставил ультиматум из-за подозреваемых в краже в Москве военных США: Захарова озвучила выбор
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 октября 2021, 00:15
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
10 октября 2021, 06:05
"Нельзя отмалчиваться!": Ракетостроитель разоблачил военную хитрость США со...
10 октября 2021, 04:55
Политолог Дубови раскрыл связь отставки Курца и «Северного потока — 2»
10 октября 2021, 09:35
Запад некому кормить: он ждет спасения от России
10 октября 2021, 17:45
Сумасшествие "за пять минут". Украина дала России шанс "сохранить лицо...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 октября 2021, 07:45
Что не так с "досье Пандоры"? Политтехнолог указал на важную деталь расследования
05 октября 2021, 00:40
Еврокомиссар намекнул на новую инициативу по газу
10 октября 2021, 00:15
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в тупик
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
05 октября 2021, 15:50
Доктор Сосновский показал документы о переводе на счёт Зеленского 1,5 млрд евро
09 октября 2021, 13:10
Американцы шокированы выходкой сотрудников посольства США в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.