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Врач заявил о смертельной опасности для Саакашвили в тюрьме
10 октября 2021, 23:00 • 129 • Политика
Врач арестованного в Грузии Михаила Саакашвили заявил, что в тюрьме ему грозит смертельная опасность. Саакашвили заявил о голодовке в тюрьме.
Врач арестованного в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили заявил о резком ухудшении его здоровья после 10 дней голодовки.
"Его состояние ухудшилось, он тяжело передвигается, ему трудно говорить... с его разрешения я сообщаю, что у Саакашвили заболевание крови – талассемия (наследственное генетическое заболевание, возникает при повреждении генов гемоглобина – ред.)", - цитирует РИА Новости слова врача Николоза Кипшидзе.
По словам доктора, это заболевание несмертельное, однако Саакашвили "категорически нельзя голодать", врач намерен завтра снова посетить политика в тбрьме и перевести его в больницу. По словам доктора, политику трудно передвигаться и говорить. Кипшидзе отметил, что Саакашвили похудел на 14 кг.
Доктор также опроверг заявления главы системы тюрем Грузии, что Саакашвили в камере есть мед и пьет соки. "Он сказал, что решил бороться до конца", - заявил врач.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он является фигурантом нескольких уголовных дел.
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