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Врач заявил о новом "изыске" чиновников: Больных с COVID обрекли на палаты без вентиляции
17 мая 2020, 18:55 • 98 • Политика
В российские больницы пришло распоряжение заклеить вентиляцию в палатах, где лежат пациенты с коронавирусом. О новом "изыске" чиновников сообщил завотделением анестезиологии-реанимации № 1 НМХЦ им. Н. И. Пирогова Борис Теплых.
В больницы России, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, пришло распоряжение заклеить вентиляцию. Об этом написал на своей странице в Facebook заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НМХЦ им. Н. И. Пирогова Борис Теплых.
Теплых отмечает, что в его больницу даже приезжали специальные проверяющие и смотрели, как в палатах у пациентов заклеена вентиляция. По его словам, в чьей-то волшебной голове родилась идея, что пациенты с COVID-19 должны лечиться в палатах без вентиляции.
Фото: скриншот Facebook//boris.teplykh/posts/3209400439123658
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