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Врач заявил о новом "изыске" чиновников: Больных с COVID обрекли на палаты без вентиляции

17 мая 2020, 18:55  •  98 • Политика
В российские больницы пришло распоряжение заклеить вентиляцию в палатах, где лежат пациенты с коронавирусом. О новом "изыске" чиновников сообщил завотделением анестезиологии-реанимации № 1 НМХЦ им. Н. И. Пирогова Борис Теплых.
В больницы России, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, пришло распоряжение заклеить вентиляцию. Об этом написал на своей странице в Facebook заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НМХЦ им. Н. И. Пирогова Борис Теплых.
Очередной изыск любителей резиновых перчаток. Оказывается, во все ковид-госпитали пришло распоряжение заклеить вентиляцию, - комментирует он ситуацию.
Теплых отмечает, что в его больницу даже приезжали специальные проверяющие и смотрели, как в палатах у пациентов заклеена вентиляция. По его словам, в чьей-то волшебной голове родилась идея, что пациенты с COVID-19 должны лечиться в палатах без вентиляции.
То есть до этого мы проверяли, чтобы был правильный воздухообмен для снижения рисков внутрибольничного инфицирования, но при ковид-эпидемии решаем, что нужно поберечь людей на улице и заткнуть все щели. Интересно, а в дома к заболевшим они приходят тоже с требованиями заклеить вентиляцию? - негодует врач.
Фото: скриншот Facebook//boris.teplykh/posts/3209400439123658

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