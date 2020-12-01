Врач с доставкой к больному COVID: Дегтярёв нашёл альтернативу скорой

В Хабаровском крае нашли выход из непростой ситуации с доставкой врачей, работающих с COVID-пациентами, на дом по вызовам. И. о. зампредседателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов отметил, что лишь у каждого третьего врача есть транспорт, чтобы добраться до пациента на дому.

Что уж говорить про загруженные работой скорые.

Простую альтернативу предложили краевые власти, намекнув жителям на то, что они могут на добровольных началах помогать участковым врачам оперативно обслуживать больных на дому.

"Мы будем признательны", - отметил чиновник, добавив, что столь же признательны волонтёрам власти будут и за доставку горячего питания и кофе медикам.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал подключиться к решению этих вопросов как обычных граждан, так и бизнес.

К слову, в регионе добровольцы уже и так помогают с доставкой лекарств амбулаторным больным с COVID-19.