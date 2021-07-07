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Врач раскрыл доклад о вакцинации, "который старались не показывать"
07 июля 2021, 22:10 • 85 • В мире
Врач Дмитрий Еделев раскрыл американский доклад о вакцинации, "который старались не показывать". Он появился на сайте министерства здравоохранения США. В документе, в частности, говорится, что те или иные проблемы со здоровьем возникли в виде местных проявлений у 77% всех привитых.
Известный в США врач-остеопат Джозеф Меркола опубликовал статью, в которой заявил, что смертность от прививок резко возросла за последние 30 лет, передал экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
По мнению специалиста, побочные последствия от вакцин против коронавируса множатся чрезвычайно быстро. Он приводит следующую статистику: в США по состоянию на 11 июня 2021 года американская система отчётности о нежелательных явлениях вакцин зарегистрировала более 358 тысяч таких случаев.
Туда входит 5 993 эпизода смерти и 29 871 серьёзный побочный эффект. Зарегистрирован 271 тяжёлый побочный эффект и семь смертей среди подростков от 12 до 17 лет.
Эту ситуацию в беседе с "Первым русским" прокомментировал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. Он указал на американский доклад от 10 декабря прошлого года, который появился на сайте министерства здравоохранения США и "который старались особо не показывать".
В документе говорится, что те или иные проблемы со здоровьем возникли в виде местных проявлений у 77% всех прошедших вакцинацию, обратил внимание собеседник Царьграда.
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