Врач-психиатр поставил Лукашенко диагноз

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Бацька лишился обычных для него условий жизни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко страдает врожденной мозаичной психопатией. К такому выводу пришел известный российский художник-карикатурист, врач-психиатр Андрей Бильжо.

Так он прокомментировал недавнее громкое интервью бацьки четырем нашим телеканалам, в которых пытался объяснить свое появление с автоматом в руках на площади в центре Минска. В частности, Александр Григорьевич заявил, что за ситуацией в Республике "следят из космоса" США, а затем они "передают сигналы в центр под Варшавой".

По словам Бильжо, поведение белорусского лидера, в том числе, появление с оружием в руках, нельзя считать нормальным и безобидным с точки зрения психики – ни для Лукашенко, ни для его окружения.

"У него мозаичная психопатия. Это данность, она не является болезнью. Человек родился с этим и живет", – поставил диагноз президенту карикатурист в интервью "Собеседнику".

Соответствующий вид психопатии проявляется у человека тогда, когда он оказывается в непривычных для себя условиях. Например, если публичной личности, привыкшей выступать в при аншлагах, вдруг предлагается выйти на сцену перед пустым залом.

Бильжо полагает, что Лукашенко вполне искренен в своем поведение, при этом у него "состояние абсолютной декомпенсации" – он столько лет у власти, ведет себя как в собственной квартире, а тут вдруг такие на улицах перемены.

"Он просыпается, а ему говорят: "Пошел вон отсюда!" И он, конечно, в ужасе хватает автомат, потому что он хочет защищать свою квартиру. В этот момент он не понимает, как он смешон", – констатирует эксперт.

По его мнению, сейчас бацька чувствует себя ужасно, поэтому и бегает по Минску с автоматом. Лукашенко ничего не понимает, не терпит критики, и в целом неадекватен, резюмировал Бильжо.

Напомним, в беседе с российскими журналистами Александр Григорьевич поведал о том, как он на вертолете облетал проспект Победителей, а за ним наблюдали "американцы с космоса, сволочи".

