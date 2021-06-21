Врач призвал "шугануть" донецких детей массированным ударом: "Координаты передал"

Украинский врач-анестезиолог Александр Чернов призвал ВСУ "шугануть" жителей Донецка и Горловки массированным ударом. По его словам, координаты мест, куда, по его мнению, украинские боевики должны нанести удар, он уже передал "куда надо". При этом указанные им точки - места наибольшего скопления детей.

В своём аккаунте в Twitter Чернов призвал "шугануть" жителей крупнейших городов ДНР, чтобы в республике вернули комендантский час.

Напомним, что решением главы ДНР Дениса Пушилина в ДНР ввели частичную отмену комендантского часа. С 1 июня по 15 сентября в республике приостанавливается действие этого ограничения по выходным дням.

По мнению "Доктора Мясо", как его называют в Сети, отмена комендантского часа приведёт к тому, что жители Донбасса скорее вернутся к привычному образу жизни и скорее забудут об Украине. Чтобы этого не произошло, он призвал произвести ночные обстрелы крупнейших городов. Как отметил Чернов, в результате этого в ДНР снова вернут комендантский час, что якобы вернёт шансы на возвращение региона в состав Украины.

В своём аккаунте он указал, что координаты "пространств для гуляния" он уже передал "куда надо", и призвал ВСУ скорее нанести по указанным местам удары. При этом отдельное внимание стоит уделить указанным им "точкам":

"Главные скверы, парки, полянки", - написал он, отметив тегами Горловку и Донецк.

"Нужен ночной обстрел пространств для гуляния ДНР, чтобы шугануть погань и вернуть комчас!" - написал он.

Стоит ли говорить о том, что указанные им "пространства для гуляния" - традиционные места с высокой концентрацией детей.

Военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин уже призвал в своём Telegram-канале "отследить, чтобы этот "врач" Александр Чернов никуда не делся, не затерялся на Украине, в Европе или Канаде".

Фото: Скриншот Telegram/Русский тарантасъ