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Врач поставил диагноз шатающемуся Лукашенко

11 августа 2021, 18:15  •  163 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Состояние главы РБ не дает оснований полагать, что он чем-то серьезно болен
"Странная" походка президента Белоруссии Александра Лукашенко не похожа на движения человека после инсульта. Об этом заявила врач-терапевт.
Ранее в Сети появились видеокадры окончания пресс-конференции Лукашенко, которая состоялась 9 августа. Многие пользователи обратили внимание, как странно пошатывался лидер белорусской нации, покидая трибуну зала Дворца независимости. Некоторые даже предположили, что он перенес инсульт или другое серьезное заболевание, но от народа это скрывают.
Однако специалист-медик, к которому "Ридус" обратился за консультацией, развеяла все подозрения. Она напомнила, что мероприятие длилось около 8 часов. Столько времени сидеть на месте – у любого ноги подкосятся.
"Это не головокружение, не шаткость и не слабость. Судя по видео, у него, скорее, спину защемило или нога затекла. Но это не шаткость, как при инсульте. Здоров как бык",
– цитирует издание терапевта, пожелавшего сохранить анонимность.
Надо отметить, что в ходе большой пресс-конференции Лукашенко активно отвечал на многочисленные вопросы и даже остро подшутил над корреспондентом из США.
Ранее в интернете появились видеокадры, на которых странно себя ведет президент Соединенных Штатов Джо Байден. Многие пользователи сошлись во мнении, что такое поведение в очередной раз доказывает проблемы со здоровьем главы Белого дома. Однако нашлись и защитники Байдена, которые представили свою трактовку представленного видео.

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