Врач, полковник, бизнесмен: Симоньян напрямую перечислила также имеющих претензии к Еревану

В своём Telegram-канале она написала о том, что под своим письмом, наделавшим много шума, никакие подписи она не собирала.

"Я не политик и не собираюсь идти в политику", - сказала она.

При этом Симоньян подчеркнула, что несколько человек - близких и просто знакомых, "позвонили мне сами с вопросом, где можно поставить подпись".

"Одни выразили согласие с постом, другие посчитали нужным сделать это публично", - отметила она и опубликовала имена тех, кто решил сделать это публично.

Среди таких людей бизнесмены, менеджеры, врачи, военные и многие другие.

Фото: Скриншот Telegram/Маргарита Симоньян

Напомним, в своём письме Симоньян напомнила, что Армения демонстративно посадила президента Роберта Кочаряна - неизменного союзника России, наводнила страну зарубежными НКО, которые на западные деньги проводят тренинги по свержению российской власти, выгнала всех российских бизнесменов-армян, а местные СМИ без устали "поливают помоями" Москву. А теперь Ереван ждёт от РФ помощи.

"После всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть. Но она так не поступит. Я уверена. Поможет и в этот раз. Потому что Россия - такая. Великодушная и благородная", - написала редактор RT на своей странице в соцсети "ВКонтакте".