Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса

Франческа работает в одной из больниц Милана. По её словам, самое страшное - смерть одиноких пациентов, которые хотели бы попрощаться с родными, но не имеют такой возможности.

При этом врач отметила, что пациенты находятся в здравом уме даже в самые последние минуты жизни.

Так, она рассказала, как недавно пожилая пациентка, поняв, что умирает, попросила её позвонить внучке.

"Я вытащила телефон и позвонила ей по видеосвязи. Они попрощались. Вскоре после этого она ушла. К настоящему времени у меня есть длинный список видеозвонков. Я называю это списком прощания", - цитирует медика Sky News.

В Италии наблюдается самая сильная вспышка коронавируса за пределами Китая: более 800 смертей и более 12 460 заражённых, в основном пожилые люди.

При этом некоторые морги не справляются с количеством умерших, из-за чего в городе Бергамо для этих целей начали использовать местную церковь.

Врач из городской больницы имени Папы Джованни XXIII Роберто Косентини сравнил провинцию Ломбардия с "эпицентром бесконечного землетрясения".

По его словам, пациенты поступают в тяжёлом состоянии и больница уже не справляется.

"Если мы не сможем найти больше больничных коек, больше врачей, больше медсестёр, мы не сможем долго продержаться", - добавил он.