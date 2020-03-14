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Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса

14 марта 2020, 14:35  •  192 • В мире
Итальянский врач Франческа Кортелларо описала последние минуты пациентов, умирающих от коронавируса. По её словам, люди находятся в сознании и всё понимают.
Франческа работает в одной из больниц Милана. По её словам, самое страшное - смерть одиноких пациентов, которые хотели бы попрощаться с родными, но не имеют такой возможности.
При этом врач отметила, что пациенты находятся в здравом уме даже в самые последние минуты жизни.
Так, она рассказала, как недавно пожилая пациентка, поняв, что умирает, попросила её позвонить внучке.
"Я вытащила телефон и позвонила ей по видеосвязи. Они попрощались. Вскоре после этого она ушла. К настоящему времени у меня есть длинный список видеозвонков. Я называю это списком прощания", - цитирует медика Sky News.
В Италии наблюдается самая сильная вспышка коронавируса за пределами Китая: более 800 смертей и более 12 460 заражённых, в основном пожилые люди.
При этом некоторые морги не справляются с количеством умерших, из-за чего в городе Бергамо для этих целей начали использовать местную церковь.
Врач из городской больницы имени Папы Джованни XXIII Роберто Косентини сравнил провинцию Ломбардия с "эпицентром бесконечного землетрясения".
По его словам, пациенты поступают в тяжёлом состоянии и больница уже не справляется.
"Если мы не сможем найти больше больничных коек, больше врачей, больше медсестёр, мы не сможем долго продержаться", - добавил он.

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