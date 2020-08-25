Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"

По мнению немецких врачей клиники "Шарите", результаты обследования блогера Алексея Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Диагноз берлинских докторов прокомментировал для Царьграда руководитель отдела токсикологии и психореабилитации НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе Виктор Шилов.

Он пояснил, что вещество, о котором заявляют немецкие врачи, используется как в сельском хозяйстве, так и раньше использовалось в химоружии. В этой связи не трудно догадаться, что из Алексея Навального пытаются вылепить второго Виктора Ющенко, который тоже лечился в "Шарите" и который потом наотрез отказался от повторных анализов на наличие отравы.

Я считаю, что там клиника совершенно не соответствует тому, что хотят увидеть немцы. Они хотят раздуть политический скандал. Но симптомы не подходят под клиническую картину, - сказал Виктор Шилов в интервью Царьграду.

Специалист пояснил, что отравление ингибиторами холинэстеразы имеет очень характерные признаки, которые просто невозможно пропустить. Их бы заметили ещё в самолёте, а потом в скорой и в больнице. Виктор Шилов склонен доверять российским врачам, которые ничего такого не увидели. Следовательно, Навальный, если и был отравлен, то чем-то другим.