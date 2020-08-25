|
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
25 августа 2020, 06:40 • 61 • Политика
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Навального. "Клиника совершенно не соответствует тому, что хотят увидеть немцы. Они хотят раздуть политический скандал", - комментирует немецкий диагноз оппозиционера эксперт по токсикологии.
По мнению немецких врачей клиники "Шарите", результаты обследования блогера Алексея Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Диагноз берлинских докторов прокомментировал для Царьграда руководитель отдела токсикологии и психореабилитации НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе Виктор Шилов.
Он пояснил, что вещество, о котором заявляют немецкие врачи, используется как в сельском хозяйстве, так и раньше использовалось в химоружии. В этой связи не трудно догадаться, что из Алексея Навального пытаются вылепить второго Виктора Ющенко, который тоже лечился в "Шарите" и который потом наотрез отказался от повторных анализов на наличие отравы.
Специалист пояснил, что отравление ингибиторами холинэстеразы имеет очень характерные признаки, которые просто невозможно пропустить. Их бы заметили ещё в самолёте, а потом в скорой и в больнице. Виктор Шилов склонен доверять российским врачам, которые ничего такого не увидели. Следовательно, Навальный, если и был отравлен, то чем-то другим.
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 августа 2020, 08:00
|
21 августа 2020, 01:45
|
23 августа 2020, 18:00
|
19 августа 2020, 23:10
|
20 августа 2020, 01:00
|
20 августа 2020, 08:20
|
18 августа 2020, 12:20