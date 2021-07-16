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Врач объяснил, почему "принудительную" вакцинацию называют "добровольной": "Правду говорить можно?"

16 июля 2021, 20:45  •  145 • Политика
Врач Дмитрий Еделев объяснил, почему фактически "принудительную" вакцинацию в России официально называют "добровольной": "Правду говорить можно?".
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в программе "Вакцина правды" на канале Царьград рассказал о ряде проблем, связанных с вакцинацией в России.
Он напомнил, что к прививке есть ряд серьёзных противопоказаний. Поэтому порядок выдачи медицинских отводов должен быть организован очень чётко и аккуратно: "Сегодня эта система не отстроена".
Кроме того, декларируемое чиновниками зачастую не соответствует действительности. Например, то, что вакцинация в нашей стране добровольная, обратил внимание собеседник "Первого русского": "Давайте говорить откровенно..."
В итоге выходит так, что решение о прививании как бы может принимать сам человек, но в случае, если инъекция сделана не будет, его фактически ограничат в гражданских правах.
Таким образом, чиновники, по сути, склоняются к системе обязательной вакцинации, но при этом называют её противоположным образом. Ведущая программы Олеся Лосева в связи с этим задалась вопросом - почему в ситуации, когда ограничения всё равно действуют, нельзя называть вещи своими именами?
Правду говорить можно? Всё очень просто: если мы вводим систему обязательной вакцинации, то все поствакцинальные осложнения и так далее должны лечиться за счёт государства, людям в таких случаях должны выплачиваться государственные пособия и многое-многое другое. То есть любая проблема после прививки ложится на плечи государства, - ответил специалист.

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