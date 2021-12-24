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Врач о "крысином" взломе системы ПЦР-тестов на конференции Путина: "Стыдно мне"

24 декабря 2021, 12:55  •  249 • Политика
Журналистка заявила, что обманула систему, попав на большую пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом. Насмехаясь над организаторами, она отметила, что считает себя "ещё той крысой". Ситуация не самая красивая, но, помимо всего прочего, ещё и типичная для общества, отметила в беседе с Царьградом врач.
Курганская журналистка Анна Шишминцева смогла пройти на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом. Об этом она сообщила в своём "Инстаграме". "Первое, от чего мне дико смешно, - меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов", - призналась дама, отдельно поблагодарив тех, кто её пропустил, "за невнимательность".
В историях же она сообщила, что пришла на мероприятие ещё и с температурой. "Я крыса ещё та, раз зашла без ПЦР-теста к президенту", - продолжила насмехаться журналистка.
Подобные инциденты лишь доказывают, что травля противников многих антиковидных мер бессмысленна. Ведь критики не призывают отказываться от защиты - они просто задают вопросы, требующие ответов. В том числе указывалось на недейственность системы QR-кодов в нынешнем её виде, а также требования сдавать ПЦР-тесты - ведь это не гарантия защиты или даже выявления болезни.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Царьградом указала и на другую проблему, связанную с ПЦР-тестами. Раньше все врачи объясняли, что в начале заболевания и у инфицированного пациента может быть отрицательный ПЦР-тест. Сдав тест сейчас, он разболеется через пару дней и начнёт заражать людей. Помимо всего прочего, Ярцева обратила внимание на несознательность граждан как одну из наших характерных черт. Цель - обмануть систему, а не обезопасить себя и других:
"Стыдно мне, что я могу сказать. Вот что я думаю о таком поведении. Ну хорошо, тут вы обманули систему, а завтра нас всех закроют. Давайте тогда, как в Европе, посадим всех на карантин жёсткий с комендантским часом, чтобы в девять уже вообще не выходить из дома. Все будут этому рады? Я думаю, что нет, и считаю, что хорошо, что у нас нет таких жёстких мер".
Наконец, Ярцева добавила, что такие меры, как QR-коды или постоянное ПЦР-тестирование, действительно не гарантия защиты. Сегодня основная мера - это вакцинация от ковида, но даже она не даёт 100-процентной гарантии, но хотя бы предохраняет от тяжёлого течения заболевания.

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