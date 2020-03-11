Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Прикрывают насилие на Донбассе": Журналист рассказал о "большой ...
Игорь Панарин: Мировая политика Нефть: русский контрудар
Путин объявил большую нефтяную войну (Telegram. Обзор)
Эффект домино. Что происходит с нефтью, золотом и рублём. В. Катасонов. Б. Марци...
Главная / В России

«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись назначения лекарства

11 марта 2020, 10:30  •  756 • В России
Андрей Гасанов и его жена Наталья Голубкова из Каширы потеряли младшую дочь Яну 3 марта. Четырёхлетняя девочка болела спинальной мышечной атрофией I типа. Лекарство, которое могло бы ей помочь, «Спинраза», было зарегистрировано в РФ летом прошлого года. Но получить необходимое разрешение от Минздрава родители Яны не успели. Ночью с девочкой случился приступ, и её не смогли спасти: врач-реаниматолог заявил родителям, что не знает, что делать с такими пациентами. О трагедии и о том, что к ней привело, нам рассказал папа Яны. RT приводит его историю от первого лица.
 
globallookpress.com © Sebastian Gollnow/dpa
 

Это будет не жизнь

 

У нас три дочки: 18 лет, шесть — и вот Яне четыре года и семь месяцев. Было... Родилась она здоровой, беременность жены Натальи проходила прекрасно, и два месяца не было никаких проблем. Потом мы стали замечать, что у дочки как будто стали кончаться силы. Она не могла сосать грудь.

Когда Яне было около семи месяцев, у неё дважды за две недели были страшные приступы. Дочка просто закрывала глаза, засыпала и переставала дышать — как будто уставала делать вдохи и выдохи.

Жена делала ей искусственное дыхание, мы вызывали скорую, ждали по 40 минут, приезжал один и тот же врач и говорил, что всё в порядке. Ну какое «в порядке», когда ребёнок весь посинел и пережил клиническую смерть?

Мы настояли, чтобы нас отвезли к узким специалистам. Яне поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия I типа». Нам очень помогал хоспис «Дом с маяком» — сами вышли на нас, консультировали, каждые три месяца приходили посылки с расходниками, шприцами, специальным питанием. Привозили коляски, аппаратуру, недавно поменяли кроватку на большую размером.

Государство всё это время для нас практически ничего не делало: у Московской области денег на закупку «Спинразы», единственного зарегистрированного в стране лекарства от СМА, нет.

В январе 2020 года мы с Яной приехали в НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева, чтобы получить подтверждение о рекомендации препарата. С этой бумагой уже можно было бы выходить на консилиум по месту жительства.

И там мне врач в лицо сказал: «Вы понимаете, что ваш ребёнок никогда не будет ходить? Она не будет жить, точнее, это будет не жизнь вообще, сплошная агония». Если честно, мне в этот момент хотелось его выкинуть в окно.

Одобрение на приём «Спинразы» этот человек нам всё-таки дал, дальше должна была быть комиссия в нашем регионе. Две недели назад я отнёс документы в поликлинику, оттуда отправили их в областной Минздрав. Но лекарство получить мы не успели.

Жена дышала за дочку

 

В ночь со второго на третье марта, около 00:30, жена заметила, что Яна начала немного странно себя вести. Подумала, раз дочка недавно ела, то, возможно, её просто подташнивает. Минут через 40 она разбудила меня, попросила посмотреть, всё ли в порядке. Я заметил, что Яна смотрит сначала на меня, а потом её глаза закатились.

Мы сразу позвонили в «Дом с маяком» и вызвали скорую. Мы живём рядом с дежурным пунктом медицинской помощи, поэтому фельдшер приехал очень быстро, минут за десять.

К этому моменту у ребёнка уже зашкаливало давление, пульс, началось что-то похожее на судороги. Её просто подкидывало на кровати.

Минут 40 мы втроём пытались привести Яну в сознание. Фельдшер молодец, он пытался сделать всё что мог. Но он сказал, что ничего не знает о СМА, и, так как не справлялся, то вызвал врача. Судя по всему, они ехали из соседнего района, не было их очень долго. Так же долго они подсоединяли её к кислородному баллону (у нас был свой аппарат, но слишком большой для машины).

До больницы долетели быстро. Врачи позвонили в реанимацию и предупредили, что ребёнок в тяжёлом состоянии, нас надо встретить. Но первые десять минут в больнице не было вообще никого. Потом появился человек, по которому было видно, что он только что проснулся. Посмотрел безразлично на ребёнка, спросил, в чём дело, а узнав диагноз, ушёл в реанимацию и только ещё через какое-то время, показавшееся нам с женой бесконечностью, позвал нас в палату.

В палате снова бесконечно подключали аппарат ИВЛ, настраивали его, мы грели ручки Яне, чтобы ей поставили капельницу, а жена фактически дышала за неё, пока не подключили к стационарному. Тогда это было неважно: я надеялся, что нас просто спасут, и не хотел мешать.

Потом нас попросили выйти из палаты. Последнее, что я видел — как у моей дочери глаза перестали закатываться, но лицо и руки дёргались.

Пока мы ждали в больнице, приехала местный врач-терапевт, она долго вела Яну в прошлом, боролась за неё. Она единственная, кто к нам тогда выходил и рассказывал новости: что пульс и давление почти нормализовались, что дочке дали лекарства, взяли анализы. Она посоветовала нам вернуться домой, привезти памперсы, специальное питание.

Дома Наташа отвела среднюю дочку в сад, я немного полежал — у меня сильные проблемы со спиной и ногами. Жена вернулась, я начал всё собирать для больницы. Было около половины девятого, когда раздался телефонный звонок — и Наташа закричала. И я сразу понял, что именно ей сообщили.

На наших детей нет денег

Моё мнение — нужно было сразу везти ребёнка в Москву. Местный врач сказал, что, к сожалению, даже не знал, что ему делать. Я не осуждаю этого человека, он не мог знать, как поступать при СМА. Сейчас новые болезни появляются каждый день, а если болезнь настолько редкая, то, наверное, врачей и не обязывают их лечить. Он так же, как и я, не мог ничего сделать по незнанию. Тут вопросы к Минздраву, который не ставит на места адекватных специалистов, которые в курсе дела.

При этом я знаю, что реаниматолог в ту ночь звонил какому-то коллеге, просил его приехать и помочь разобраться. Но тот человек так и не появился.

Мы с Яной не мучились, мы наслаждались временем, которое проводили вместе. Мне было в радость с моими больными ногами и спиной носить эту девочку, каждый день купать — а она 27 кг весила. Мы бы и дальше всё это делали.

Слышал, что две недели назад в Московской области решили создать комиссию, которая соберёт все документы на детей, нуждающихся в «Спинразе», и подаст это в областной Минздрав. Сделать они это собирались за месяц. То есть какие-то реальные подвижки если и будут, то уже после смерти нашей дочери. Но я думаю, что они просто так время тянут. На наших детей нет денег. Даже в Москве при всех собранных данных лекарство получают единицы.

В Подмосковье, насколько я знаю, всего три ребёнка получили «Спинразу», и то не за счёт бюджета, а по программе раннего доступа. Родителям, конечно, повезло, но это тоже лишь временное решение. Через год, когда закончится контракт с производителем препарата, потребуется 50 млн на новый курс. И колоть лекарство требуется пожизненно. Где взять такие деньги и выделят ли их из бюджета — большой вопрос.

Спинальная мышечная атрофия — это неизлечимое наследственное заболевание, при котором постепенно отказывают все мышцы, в том числе и ответственные за дыхание. Наиболее агрессивная форма — СМА I типа, такие дети лишь в 50% случаев доживают до двух лет. В реестре фонда «Семьи СМА» зарегистрированы 932 человека с таким диагнозом, из них 743 — несовершеннолетние.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



756
Источник
Похожие новости
11 марта 2020, 10:30
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись назначения лекарства
10 марта 2020, 20:00
Шойгу ответил на телефонный звонок турецкого коллеги
10 марта 2020, 19:00
Перестройка отменяется. Жизнь продолжается
10 марта 2020, 19:00
Сможет ли Путин пойти на выборы в 2024-м году?
11 марта 2020, 10:00
Владимир Путин: На меня ругались за Мюнхенскую речь, а сейчас руководство Германии дословно ее повторяет
10 марта 2020, 17:30
Новые дома строят между старыми: как жители ветхих зданий в Балашихе годами добиваются предоставления квартир
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Рос...
11 марта 2020, 03:35
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заявил о &...
11 марта 2020, 05:35
Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть&q...
11 марта 2020, 03:35
"Додумайтесь сами": Участники пикета против поправки Терешковой не смогли о...
11 марта 2020, 07:35
«Адмирал Кузнецов»: дым рассеялся. Оценка ущерба и размышления о будущем авианосца
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2020, 03:35
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заявил о "звонке" Путину из-за Крыма
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст отпор "бандеровским упырям"
08 марта 2020, 14:08
Поезд уходит. Почему поправки в конституцию готовят молниеносно. Н. Стариков
05 марта 2020, 10:08
Требования США убрать российские субмарины от побережья Америки прокомментировали в МИД РФ
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
04 марта 2020, 20:35
"Россия вышла на поле боя": В турецкой армии - стресс, в СМИ - истерия
08 марта 2020, 23:35
Харьков: как умер массовый протест
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.