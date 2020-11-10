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Врач-атошник дал пендаль экс-мэру Киева из-за требования говорить на украинском языке
10 ноября 2020, 13:20 • 401 • Украина
На Украине произошел очередной языковой скандал. На приеме у врача бывший народный депутат и экс-глава городской администрации Киева Владимир Бондаренко написал заявление в полицию и Ассоциацию медиков Украины из-за инцидента, который произошел с ним в честной столичной клинике «Добробут».
«Врач Елизаров Вадим Валентинович начал снимать повязку, а медсестра, которая его ассистировала, говорила только на русском языке. Я попросил соблюдать требования Конституции Украины в лечебном учреждении и получил ответ о том, что они будут говорить так, как захотят», — написал на своей странице в Facebook Бондаренко.
Видно, одним требованием скандал не закончился. Поскольку дальше, по словам экс-мэра, на него посыпались оскорбления, а в конце врач и вовсе вышвырнул его из кабинета, выбросив одежду.
«На регистрации я попросил дать мне жалобную книгу, но получил какой-то непрошитый и не пронумерованный блокнот, который можно просто выбросить. Запись я сделал, но не уверен, что она осталась. Телефонный звонок по этому поводу также пока не имеет продолжения», — добавил Бондаренко.
Интересно, что еще утром того же дня экс-депутат опубликовал стихотворение Гёте на русском языке.
Но позже также выяснилось, что врач Вадим Елизаров, который занимался лечением Бондаренко, был участником событий Майдана, а также после поехал добровольцев в Донбасс, где он полтора года пробыл в составе мобильного госпиталя.
Напомним, что ранее стало известно о том, как Запорожский суд отменил региональный статус русского языка.
А кандидатам на госдолжности Украины посоветовали нанять репетиторов по украинскому языку. Причем с лета 2021 года они будут сдавать соответствующий экзамен на знание языка.
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