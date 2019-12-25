Впутать Россию в новые провокации. Стратегия дьявола • 68 • Аналитика

В последнее время количество провокаций против нашей страны возрастает. И задействованы в них могут быть все новые субъекты, например, террористические группировки, действующие на Ближнем Востоке и в Северной Африке.



Славный триумф и бесславный упадок

Несколько лет назад весь мир был поражен триумфом выросшей «ниоткуда» террористической группировки ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта», запрещена в России), которую вскоре стали называть просто ИГ – «Исламское государство», поскольку ее деятельность перешагнула границы Месопотамии и распространилась на Северную, Западную и Восточную Африку, Юго-Восточную и Центральную Азию и ряд других регионов планеты.







ИГ превратилось в своеобразный террористический интернационал, в котором бывшие офицеры иракской армии Саддама Хусейна соседствовали с уйгурскими сепаратистами, северокавказскими боевиками, нигерийскими и малийскими джихадистами и филиппинскими радикальными повстанцами. Кого только в структуре ИГ ни было, какие только экзотические группировки из самых разных регионов планеты к ней ни присоединялись по собственной инициативе!



Тогда иметь отношение к структуре международной террористической организации было почетно и выгодно, поскольку многие боевики мелких группировок проходили «обкатку» на территории Сирии или Ирака. Там они же зарабатывали деньги, неплохие по меркам нищих западноафриканских или среднеазиатских государств.



Был период, когда едва ли не в каждой стране, где действуют радикальные фундаменталистские группировки, хотя бы одна из них да провозглашала себя местным филиалом ИГ. И в филиппинских джунглях, и в малийских песках, и в нигерийских саваннах появились группы и группочки, объявлявшие себя местными отделениями (эмиратами) Исламского государства. Естественно, и наша страна не избежала не только появления подобных ячеек, но и совершения ими деяний преступного характера – от терактов до банальных уголовных нападений с целью угона автотранспорта или грабежа банков и магазинов.



Однако за любым рассветом неминуемо следует закат. Так и случилось в случае с ИГ. Ее победоносное шествие по Сирии было остановлено и курдскими ополченцами, и сирийскими правительственными войсками, но едва ли не ключевую роль в победе над ИГ сыграла российская военная авиация и действия спецподразделений. В итоге ИГ сдало практически все свои позиции в Ираке и Сирии, «сжавшись» на отсталых и весьма небольших территориях.



Созданный ИГ «халифат» потерпел сокрушительные поражения и фактически перестал существовать именно как государство, точнее – квазигосударство. Теперь ИГ превратился в то, чем являлся до своего триумфа – в разрозненные повстанческие группы, фактически не обладающие реальным политическим и военным контролем над сколь-либо крупными территориями.



Последовавшая гибель Абу Бакра аль-Багдади стала символическим свидетельством практически полного краха проекта под названием «Исламское государство». Хотя она даже и не сыграла какой-либо определяющей роли в судьбе этой странной квазигосударственной организации.



Новые шедевры ИГ: пропаганда

Естественно, что рухнула и пропагандистская машина ИГ. Было время, когда выпускалось большое количество самого разного пропагандистского материала – от весьма качественных видеороликов до печатной продукции. Даже чувствовалась рука неплохих специалистов, а не только операторов – кустарей. Затем качество пропаганды ИГ стало стремительно снижаться – причем прямо пропорционально общему снижению реального военно-политического влияния группировки.





Действительно, что могли показать теперь теснимые и скрывающиеся в пустыне террористы? Случайные казни случайно попавших в руки к ним людей, а то и собственных товарищей, заподозренных в предательстве или иных прегрешениях? Ролики становились все хуже по качеству, все реже выходили на контролируемые игиловцами каналы.



Зато боевики сохранили активное общение на Telegram, практически неконтролируемом спецслужбами и являющимся главным «конспиративным» коммуникационным ресурсом, которым пользуются все, кому не лень – от педофилов до сатанистов, от наркоторговцев до террористов.



Сегодня на Ближнем Востоке именно этот мессенджер остается наиболее востребованным коммуникационным ресурсом, благодаря которому разрозненные группы радикалов имеют возможность поддерживать связь друг с другом, обращаться к соратникам, вербовать новых сторонников и единомышленников. В какой-то степени можно считать, что именно благодаря этому ресурсу еще сохраняются какие-никакие координационные возможности террористов в Сирии, Ираке и ряде других государств, поскольку многие прежние каналы и коммуникации были в ходе поражения в сирийской войне утрачены.



Именно на одном из закрытых каналов недавно появилось своеобразное обращение (или заявление?) «Исламского государства». Адресовано оно боевикам, попавшим в плен к отрядам Сирийских демократических сил и находящихся в лагерях для военнопленных, охраняемых курдскими ополченцами. Известно, что курдское ополчение до сих пор курируется американскими военными, и поэтому дальнейшие действия пленных боевиков должны быть нацелены именно на то, чтобы привлечь к себе внимание американцев.







Дьявола все равно не перехитришь

«Мы работаем на Россию!» — оказывается, именно так следует заявлять пленным игиловцам на допросах. Естественно, подобные утверждения сразу же привлекут внимание допрашивающих, прибегут американские офицеры и начнется, как считают авторы пропагандистского ролика, совсем другая история. Поскольку американские спецслужбы заинтересованы в дискредитации России и в ослаблении ее позиций в Сирии, они вполне могут выпустить таких боевиков на свободу, сформировать из них отряды и отправить снова воевать. Творимые зверства будут транслироваться как действия группировок, «работающих на Россию».



Боевики ИГ убеждены, что, следуя подобной инструкции, они обманывают американцев и, получив свободу, возвращаются к террористической деятельности. Но, как бы им ни хотелось верить в свои возможности, быть хитрее самого дьявола (или шайтана) не получится. Не ИГ американцев будет использовать, а американские спецслужбы будут использовать ИГ в своих целях, заодно бросая тень на Россию.



Кстати, американские спецслужбы действительно с большим интересом работают с теми захваченными в плен террористами, кто заявляет о своих связях с российскими спецслужбами. При этом не требуется никаких доказательств, достаточно просто слов. Особый интерес при этом – к северокавказцам, гражданам бывших советских республик Закавказья и Средней Азии.





Наконец, не стоит забывать и о том, что у американских спецслужб есть вполне реальные возможности контролировать деятельность террористического подполья от Западной Африки до Филиппин и от Центральной Азии до Мозамбика и так, без столь сложных усилий. Многие группировки в свое время создавались при непосредственном участии агентов американских спецслужб или, по крайней мере, руководились «полезными идиотами» (есть такой термин), действовавшими во имя победы интересов Дядюшки Сэма. Россия – главная угроза. Подписан военный бюджет США на 2020 год



Так повелось еще со времен «холодной войны», когда американцы и англичане рассматривали религиозных экстремистов Ближнего Востока в качестве единственной мощной альтернативы просоветским светским арабским националистическим движениям. Радикалы проводили теракты в Сирии, Египте, Ираке, Алжире, а когда началась война в Афганистане, сотрудничество американских спецслужб с ближневосточными и афганскими радикальными группировками максимально возросло. Собственно, именно в то время окончательно и оформилось террористическое подполье, которое затем проходило дальнейшую обкатку в Боснии и Герцеговине, Чечне, Сирии, Ираке, Ливии.



Вследствие изменения текущего положения в Сирии боевики вынуждены покидать эту страну, либо быть уничтоженными. И тянутся назад многочисленные группы бойцов из республик Центральной Азии, с того же российского Кавказа. Идеальным для нового очага регионом становится южное подбрюшье бывшего Советского Союза, в первую очередь – Афганистан. Именно здесь сосредоточилось значительное количество террористов, покинувших Сирию.



Например, в сентябре 2019 г. руководитель 5-й службы ФСБ России Сергей Беседа сообщал о переброске с помощью американских военных боевиков ИГИЛ из Сирии в северные районы Афганистана. По мнению представителя российских спецслужб, таким образом американцы планируют разжечь очаги напряженности на границах среднеазиатских государств, а в будущем – и на их территории.



Поэтому интерес американских спецслужб к захваченным в Сирии боевикам (выходцам с Кавказа, Поволжья, Центральной Азии, Афганистана) вполне понятен и укладывается в общие военно-стратегические планы США в отношении России и российского присутствия в центральноазиатском регионе. В последнее время количество провокаций против нашей страны возрастает. И задействованы в них могут быть все новые субъекты, например, террористические группировки, действующие на Ближнем Востоке и в Северной Африке.Несколько лет назад весь мир был поражен триумфом выросшей «ниоткуда» террористической группировки ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта», запрещена в России), которую вскоре стали называть просто ИГ – «Исламское государство», поскольку ее деятельность перешагнула границы Месопотамии и распространилась на Северную, Западную и Восточную Африку, Юго-Восточную и Центральную Азию и ряд других регионов планеты.ИГ превратилось в своеобразный террористический интернационал, в котором бывшие офицеры иракской армии Саддама Хусейна соседствовали с уйгурскими сепаратистами, северокавказскими боевиками, нигерийскими и малийскими джихадистами и филиппинскими радикальными повстанцами. Кого только в структуре ИГ ни было, какие только экзотические группировки из самых разных регионов планеты к ней ни присоединялись по собственной инициативе!Тогда иметь отношение к структуре международной террористической организации было почетно и выгодно, поскольку многие боевики мелких группировок проходили «обкатку» на территории Сирии или Ирака. Там они же зарабатывали деньги, неплохие по меркам нищих западноафриканских или среднеазиатских государств.Был период, когда едва ли не в каждой стране, где действуют радикальные фундаменталистские группировки, хотя бы одна из них да провозглашала себя местным филиалом ИГ. И в филиппинских джунглях, и в малийских песках, и в нигерийских саваннах появились группы и группочки, объявлявшие себя местными отделениями (эмиратами) Исламского государства. Естественно, и наша страна не избежала не только появления подобных ячеек, но и совершения ими деяний преступного характера – от терактов до банальных уголовных нападений с целью угона автотранспорта или грабежа банков и магазинов.Однако за любым рассветом неминуемо следует закат. Так и случилось в случае с ИГ. Ее победоносное шествие по Сирии было остановлено и курдскими ополченцами, и сирийскими правительственными войсками, но едва ли не ключевую роль в победе над ИГ сыграла российская военная авиация и действия спецподразделений. В итоге ИГ сдало практически все свои позиции в Ираке и Сирии, «сжавшись» на отсталых и весьма небольших территориях.Созданный ИГ «халифат» потерпел сокрушительные поражения и фактически перестал существовать именно как государство, точнее – квазигосударство. Теперь ИГ превратился в то, чем являлся до своего триумфа – в разрозненные повстанческие группы, фактически не обладающие реальным политическим и военным контролем над сколь-либо крупными территориями.Последовавшая гибель Абу Бакра аль-Багдади стала символическим свидетельством практически полного краха проекта под названием «Исламское государство». Хотя она даже и не сыграла какой-либо определяющей роли в судьбе этой странной квазигосударственной организации.Естественно, что рухнула и пропагандистская машина ИГ. Было время, когда выпускалось большое количество самого разного пропагандистского материала – от весьма качественных видеороликов до печатной продукции. Даже чувствовалась рука неплохих специалистов, а не только операторов – кустарей. Затем качество пропаганды ИГ стало стремительно снижаться – причем прямо пропорционально общему снижению реального военно-политического влияния группировки.Действительно, что могли показать теперь теснимые и скрывающиеся в пустыне террористы? Случайные казни случайно попавших в руки к ним людей, а то и собственных товарищей, заподозренных в предательстве или иных прегрешениях? Ролики становились все хуже по качеству, все реже выходили на контролируемые игиловцами каналы.Зато боевики сохранили активное общение на Telegram, практически неконтролируемом спецслужбами и являющимся главным «конспиративным» коммуникационным ресурсом, которым пользуются все, кому не лень – от педофилов до сатанистов, от наркоторговцев до террористов.Сегодня на Ближнем Востоке именно этот мессенджер остается наиболее востребованным коммуникационным ресурсом, благодаря которому разрозненные группы радикалов имеют возможность поддерживать связь друг с другом, обращаться к соратникам, вербовать новых сторонников и единомышленников. В какой-то степени можно считать, что именно благодаря этому ресурсу еще сохраняются какие-никакие координационные возможности террористов в Сирии, Ираке и ряде других государств, поскольку многие прежние каналы и коммуникации были в ходе поражения в сирийской войне утрачены.Именно на одном из закрытых каналов недавно появилось своеобразное обращение (или заявление?) «Исламского государства». Адресовано оно боевикам, попавшим в плен к отрядам Сирийских демократических сил и находящихся в лагерях для военнопленных, охраняемых курдскими ополченцами. Известно, что курдское ополчение до сих пор курируется американскими военными, и поэтому дальнейшие действия пленных боевиков должны быть нацелены именно на то, чтобы привлечь к себе внимание американцев.«Мы работаем на Россию!» — оказывается, именно так следует заявлять пленным игиловцам на допросах. Естественно, подобные утверждения сразу же привлекут внимание допрашивающих, прибегут американские офицеры и начнется, как считают авторы пропагандистского ролика, совсем другая история. Поскольку американские спецслужбы заинтересованы в дискредитации России и в ослаблении ее позиций в Сирии, они вполне могут выпустить таких боевиков на свободу, сформировать из них отряды и отправить снова воевать. Творимые зверства будут транслироваться как действия группировок, «работающих на Россию».Боевики ИГ убеждены, что, следуя подобной инструкции, они обманывают американцев и, получив свободу, возвращаются к террористической деятельности. Но, как бы им ни хотелось верить в свои возможности, быть хитрее самого дьявола (или шайтана) не получится. Не ИГ американцев будет использовать, а американские спецслужбы будут использовать ИГ в своих целях, заодно бросая тень на Россию.Кстати, американские спецслужбы действительно с большим интересом работают с теми захваченными в плен террористами, кто заявляет о своих связях с российскими спецслужбами. При этом не требуется никаких доказательств, достаточно просто слов. Особый интерес при этом – к северокавказцам, гражданам бывших советских республик Закавказья и Средней Азии.Наконец, не стоит забывать и о том, что у американских спецслужб есть вполне реальные возможности контролировать деятельность террористического подполья от Западной Африки до Филиппин и от Центральной Азии до Мозамбика и так, без столь сложных усилий. Многие группировки в свое время создавались при непосредственном участии агентов американских спецслужб или, по крайней мере, руководились «полезными идиотами» (есть такой термин), действовавшими во имя победы интересов Дядюшки Сэма.Так повелось еще со времен «холодной войны», когда американцы и англичане рассматривали религиозных экстремистов Ближнего Востока в качестве единственной мощной альтернативы просоветским светским арабским националистическим движениям. Радикалы проводили теракты в Сирии, Египте, Ираке, Алжире, а когда началась война в Афганистане, сотрудничество американских спецслужб с ближневосточными и афганскими радикальными группировками максимально возросло. Собственно, именно в то время окончательно и оформилось террористическое подполье, которое затем проходило дальнейшую обкатку в Боснии и Герцеговине, Чечне, Сирии, Ираке, Ливии.Вследствие изменения текущего положения в Сирии боевики вынуждены покидать эту страну, либо быть уничтоженными. И тянутся назад многочисленные группы бойцов из республик Центральной Азии, с того же российского Кавказа. Идеальным для нового очага регионом становится южное подбрюшье бывшего Советского Союза, в первую очередь – Афганистан. Именно здесь сосредоточилось значительное количество террористов, покинувших Сирию.Например, в сентябре 2019 г. руководитель 5-й службы ФСБ России Сергей Беседа сообщал о переброске с помощью американских военных боевиков ИГИЛ из Сирии в северные районы Афганистана. По мнению представителя российских спецслужб, таким образом американцы планируют разжечь очаги напряженности на границах среднеазиатских государств, а в будущем – и на их территории.Поэтому интерес американских спецслужб к захваченным в Сирии боевикам (выходцам с Кавказа, Поволжья, Центральной Азии, Афганистана) вполне понятен и укладывается в общие военно-стратегические планы США в отношении России и российского присутствия в центральноазиатском регионе. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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