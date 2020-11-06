Впустили мигрантов и ничего не делают: Винить в терактах стоит Евросоюз - эксперты

Германия запустила цепную реакцию, пустив в Евросоюз около миллиона беженцев. Об этом РИА ФАН заявил ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Фёдоров.

По словам эксперта, окно в Европу не распахнуто настежь. Существует Агентство ЕС по безопасности внешних границ (Frontex), также предпринимаются попытки создания пограничной службы для охраны внешних границ содружества.

Проблема заключается в том, что внутренние границы открыты, поэтому по Европе свободно перемещаются беженцы, которых пустили внутрь Евросоюза. Среди них есть 300-400 тысяч нелегальных мигрантов.

Не улучшает ситуацию и то, что европейцы считают своим долгом приютить иностранцев, страдающих от политических репрессий.

"Только 25% беженцев получают государственное убежище, а остальные обязаны покинуть территорию, но они этого не делают", - поведал Фёдоров.

В интервью телеканалу "360" политолог Наталия Елисеева отметила, что в разгуле радикалов в Евросоюзе виновата провальная политика в отношении мигрантов, которой европейцы придерживались в последние несколько лет. Благодаря этому на территорию содружества проникли боевики, связанные с террористическими движениями.

Более того, они смогли на некоторое время скрыться и свернуть активную деятельность. Теперь же наблюдается активизация террористических ячеек. Дальнейшее развитие событий будет зависит от того, как будут действовать спецслужбы ЕС.

"Вся ответственность за происходящее лежит исключительно на руководстве ЕС. Виноваты только они в том, что до сих пор ничего не предприняли. Они могут говорить громкие слова, но как только доходит до дела, они абсолютно не в состоянии обеспечить безопасность", - добавила эксперт.

Как заявил член партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер, Берлин тратит в месяц на одного беженца 2,5 тысячи евро. Сейчас в стране находятся 11 миллионов мигрантов, а совокупные затраты на них составляют около 23 миллиардов евро в год.

Более того, ещё 270 тысяч иностранцев не имеют статуса беженца, но на них в год ФРГ тратит восемь миллиардов евро. Жизнь же мигранта может обходиться немецком бюджету почти в полмиллиона евро.

"С одной стороны - растущая нищета среди детей и престарелых, с другой - хорошо живущие семьи беженцев с множеством детей. Немецкое правительство, вам должно быть стыдно!" - цитирует слова политика ИА "Экономика сегодня".