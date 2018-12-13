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«Вполне конкретные намерения»: зачем Турция собирается провести новую военную операцию в Сирии

13 декабря 2018, 01:25  •  85 • В мире
В ближайшие дни Анкара начнёт военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и боевиков ИГ*. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что цель кампании — «вернуть мир и покой» местному населению. При этом глава республики обвинил Вашингтон в поддержке формирований сирийских курдов, которых Анкара считает террористами. Однако Эрдоган подчеркнул, что находящиеся в этом районе военнослужащие иностранных держав, в первую очередь США, не станут мишенью для турецких солдат. Эксперты полагают, что вероятность боестолкновений с американцами всё же существует, и это может ещё больше осложнить взаимоотношения двух стран.
 
Турецкие танки на турецко-сирийской границе Reuters © Osman Orsal
 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «через несколько дней» начнёт новую военную операцию в САР. Об этом турецкий лидер сообщил, выступая на оборонном форуме в Анкаре. По его словам, войска развернут боевые действия к востоку от реки Евфрат, в районе, контролируемом курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС).

«Мы решительно хотим вернуть мир и покой жителям на востоке от Евфрата, как сделали это уже в других регионах Сирии», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Именно силы СДС президент Турции обозначил в качестве главных противников. Анкара считает местные организации сирийских курдов — Отряды народной самообороны (YPG) — ответвлением Рабочей партии Курдистана, которую Турция признала террористической. Однако Эрдоган обозначил намерение также ликвидировать остатки «Исламского государства»*, против которого воюют курды.

«Турция готова немедленно уничтожить любое присутствие ИГИЛ в этом районе», — цитирует Реджепа Эрдогана Daily Sabah.

После заявлений президента турецкие СМИ сообщили о переброске дополнительных подразделений турецких войск и военной техники в пограничную с сирийскими территориями зону к востоку от Евфрата. Ранее, 30 октября, Эрдоган уже говорил о подготовке операции против курдских формирований.

«Сейчас речь не идёт о блефе или пустопорожних заявлениях, — подчеркнул в интервью RT руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев. — Это вполне конкретные намерения оттеснить нелояльные незаконные формирования террористов от границы. Ранее циркулировала информация о подготовке военной операции к концу декабря».

Если Анкара всё-таки начнёт боевые действия на территории САР, то эта турецкая операция в Сирии станет третьей за последние два года. С августа 2016 года по март 2017-го вооружённые силы Турции при поддержке сирийской оппозиции провели на севере арабской республики операцию «Щит Евфрата». Главным противником Анкары тогда стали отряды «Исламского государства», хотя под удар попали и курдские формирования. 

  • Курдские боевики в Сирии
  • Reuters
  • © Rodi Said

20 января 2018 года Турция начала операцию «Оливковая ветвь» в контролируемом курдами районе Африн близ турецкой границы. Сирийские демократические силы тогда стали главным противником турецких войск и поддерживающих их сирийских оппозиционеров. Официальный Дамаск традиционно негативно относится к операциям иностранных держав в Сирии, не получивших соответствующее разрешение правительства республики.

Турецкие мотивы

Одновременно с анонсированием военной операции в Восточной Сирии Реджеп Эрдоган резко раскритиковал США и их поддержку курдских формирований. По его словам, Турцию «пытаются ввести в заблуждение», утверждая, что поставки оружия прекратятся, после того как будут разбиты формирования ИГИЛ.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган
  • Reuters
  • © Umit Bektas
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«Нам было обещано, что YPG уйдут c территории к востоку от Евфрата. А в итоге мы видим, что число отправленных им грузовиков с оружием превысило 20 тысяч. Кроме того, США сейчас начали обучать 30 тысяч террористов, — заявил Эрдоган. — Почему вы действуете не с нами, а с ними? Разве мы не партнёры по НАТО?»

Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что американцы не выполняют достигнутые ранее соглашения о формировании совместных турецко-американских патрулей в районе сирийского города Манбидж.

Как отметил в интервью RT аналитик Российского совета по международным делам Тимур Ахметов, заявление Эрдогана о скорой операции должно побудить США к пересмотру своих планов в Северной Сирии. За несколько часов до выступления Эрдогана Пентагон анонсировал создание в этом районе на границе с Турцией американских наблюдательных пунктов. В конце ноября турецкий министр обороны Хулуси Акар заявлял, что строительство таких пунктов «осложнит ситуацию и в без того непростом регионе».

«Главный фактор, который стимулирует руководство Турции к проведению операции, — отсутствие прогресса в переговорах с США по вопросу поддержки курдских боевиков, — предположил Тимур Ахметов. — Американские союзники Анкары пытаются найти любые легитимные причины для продолжения сотрудничества с курдами после уничтожения ИГИЛ».

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С точки зрения эксперта, своими жёсткими действиями Анкара намерена продемонстрировать американцам, что без Турции американцы в Сирии ничего не смогут сделать в долгосрочной перспективе. Кроме того, по его словам, в действиях турецкого руководства есть и внутриполитический подтекст.

«В Турции через три месяца состоятся местные выборы, партия Эрдогана идёт на них в альянсе с националистами. Такому союзу необходимо создать подходящую атмосферу», — утверждает Ахметов.

Аналогичного мнения придерживается и Юрий Мавашев. 

«Эрдоган и Партия националистического движения совсем недавно решили возобновить альянс, а одним из условий с высокой долей вероятности как раз и стало проведение этой операции», — предположил политолог.

Опасная близость

«Насколько мне известно из своих источников, будущая операция будет сопровождаться массированными авиаударами, а затем планируется наступление бронетехники», — рассказал в беседе с RT Мавашев.

Турецкое издание EHA News отмечает, что (в отличие от операции в Африне) в районе, где турецкие войска должны будут вести боевые действия на этот раз, сосредоточены иностранные военные формирования. Это прежде всего американские военные, но также присутствуют французы, британцы и итальянцы.

Эрдоган, объявляя о начале боевых действий, заявил, что американцев турецкие военные не заденут.

«Американские солдаты не будут нашими мишенями», — заверил турецкий президент.

По словам Тимура Ахметова, желание избежать столкновений с союзниками сирийских курдов должно ограничить территориальный размах предстоящей операции. Кроме того, он напомнил, что и ранее турецкие войска не выходили далеко за пределы полосы 100 км близ турецко-сирийской границы.

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«Надо учитывать, во-первых, присутствие войск США и других западных стран, во-вторых — дальность действия артиллерии с приграничных участков, — отмечает Ахметов. — Однозначно операция не будет проходить слишком глубоко в Сирии. Для Турции важно получить контроль над сирийской стороной границы».

В то же время, по словам эксперта, исключать возможность отдельных локальных боестолкновений между турецкими войсками и западными военными специалистами в Сирии нельзя.

Юрий Мавашев отмечает, что, судя по опыту действий турецких военных, они, скорее всего, заблаговременно предупредят или уже предупредили Пентагон о будущей операции, чтобы тот мог вывести своих подчинённых из зоны боевых действий.

«Я полагаю, что западных военных специалистов отзовут, потому что турецкая сторона не будет смотреть, у кого какие нашивки. Дано время, чтобы очистили территорию близ границы. Дальше будут действовать по принципу «кто не спрятался, я не виноват», — утверждает Мавашев. — Турция считает себя укрепляющейся региональной державой и ни у кого не собирается спрашивать разрешения на проведение военной операции».

  • Войска США в Сирии
  • Reuters

По его словам, американцы вынуждены будут «сдать» своих курдских союзников и отступить на юг, если пожелают сохранить отношения с турками. Анкара, в свою очередь, может расценить это как доказательство улучшения отношений с Вашингтоном. Однако, как отмечает эксперт, о последнем говорить пока рано.

«Отношения двусторонние очень сложные, и по крайней мере американские аналитики не склонны считать, что при администрации Трампа всё уляжется», — считает Юрий Мавашев.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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