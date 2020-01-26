Вплотную к катастрофе: кто остановит часы Судного дня

Всего 100 секунд остается до наступления "ядерной полуночи", то есть конфликта с использованием оружия массового поражения, который может привести к исчезновению жизни на планете. Глава "Бюллетеня ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон прямо указывает на то, что сегодня близость к катастрофе измеряется не минутами, а секундами, чего ранее никогда не было. Знаменитые стрелки замерли на самой тревожной отметке, что она называет "настоящей чрезвычайной ситуацией" и "абсолютно неприемлемым состоянием мировых дел". Госпожа Бронсон указывает и на некоторые конкретные причины. На неспособность нынешней мировой системы отношений адекватно реагировать на опасности, тупик в процессе ядерного разоружения и разногласия в Совбезе ООН. Кроме того, руководитель "Бюллетеня ученых-атомщиков" бросает камень и в американский огород, точнее в огород Дональда Трампа, отмечая выход США из Парижского соглашения и ядерной сделки с Ираном как явно негативные события. И вряд ли тут срабатывают какая-то политическая конъюнктура или антипатия к самому Трампу.

Это по факту так: и сделка с Тегераном, и климатическое соглашение создавали некие рамки для процессов, которые теперь пущены на самотек. Но самое главное, современные международные отношения лишаются остатков доверия. Разрываются договоры, которые, худо-бедно поддерживали архитектуру глобальной безопасности на более или менее приемлемом уровне. При этом новые обязывающие соглашения с участием всех игроков, обладающих современными видами оружия, включая ядерное, не создаются.

А дальше нарастают разломы по самым разным, крайне опасным направлениям: НАТО – Россия, США – Китай, Иран – Израиль, Индия – Пакистан и далее по списку. Плюс огромное количество региональных конфликтов, в которых в разной – прямой и непрямой форме участвуют крупные государства, обладающие колоссальным военным потенциалом. Да еще и рост информационных технологий, расширение возможностей искусственного интеллекта в военной сфере. Прошлой осенью экс-замглавы Пентагона Роберт Уорк заявил, что инновационные методики при анализе необходимости использования ядерного оружия могут спровоцировать начало ядерной войны. Сами по себе. Без всяких чисто политических или экономических противоречий, которые остаются прерогативой живых людей. Не напрасно генсек ООН Антониу Гуттериш буквально накануне среди нескольких глобальных опасностей, которые он назвал "всадниками Апокалипсиса", выделил рост ядерной угрозы из-за повышения недоверия и вот эти самые цифровые технологии.

К часам Судного дня можно относиться как угодно, и даже сугубо иронически. Но если посмотреть на историю проекта, можно увидеть, что он очень реалистичен. Стрелки показывали без двух минут полночь – самый критический до последнего времени уровень – когда США и СССР испытали термоядерные бомбы в конце 1940-х, а также в 2018 году в связи с ядерными испытаниями в Северной Корее. Во время Карибского кризиса, который продлился порядка двух недель, часы даже не успели перевести, однако тогда мир был на грани рокового ядерного катаклизма. В трех минутах от полуночи часы Судного дня были в середине 1980-х, в период нового витка гонки вооружений, инициированной заседавшем в Белом доме Рональдом Рейганом. Но в 100 секундах они оказались только сейчас. Пора создавать новый проект – Судный колокол. И немедленно начинать в него бить.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik