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Вплоть до ядерного удара: США пообещали встать на защиту Японии

17 апреля 2021, 10:40  •  88 • Политика
США подтвердили, что будут защищать Японию в случае опасности. Американцы ещё раз выразили приверженность Договору о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, подписанному больше 60 лет назад. Предусматриваются даже ядерные удары в случае угрозы.
В США заявили, что по-прежнему готовы защищать Японию с оружием в руках, если ей будет угрожать опасность. Речь идёт о Договоре о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Белый дом распространил такое заявление по итогам переговоров лидеров двух стран.
Отмечается, что возможно даже нанесение ядерного удара, если Японии будут всерьёз угрожать. Этот документ - главная основа альянса между Японией и США. По нему Вашингтон оставляет за собой право даже использовать оружие массового поражения для защиты союзника.
"Мы подчёркиваем важность мира и стабильности во всём Тайваньском проливе, призываем к мирному урегулированию конфликтов в проливе", - говорится в заявлении.
Японское агентство "Киодо" обратило внимание, что прямое упоминание Тайваня в совместном заявлении появилось впервые за 52 года.

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