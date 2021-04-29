Вплоть до уголовной ответственности: В Аризоне ужесточили запрет на аборты

В американском штате Аризона приняли новый закон, который ужесточает запрет на аборты. Для медиков, нарушавших его, предусмотрена уголовная ответственность.

Губернатор Аризоны Дуг Дьюси подписал законопроект, запрещающий аборты из-за наличия генетических отклонений у плода, передаёт ABC News.

К примеру, мать не сможет принять решение прервать беременность в случае подозрений, что младенец может родиться с синдромом Дауна. Исключение составляют случаи, когда у плода выявленные несовместимые с жизнью отклонения или присутствует риск для здоровья и жизни матери.

Для врачей, которые нарушат этот закон, предусмотрена уголовная ответственность. Законом также вводится запрет на доставку лекарств, вызывающих аборт. Кроме того, теперь отец будущего ребёнка или бабушка с дедушкой по линии матери могут обратиться в суд против женщины, если она прервёт беременность по причине выявленных генетических проблем плода.