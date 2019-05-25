Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Из-за нападок на Суперджет вылезли уши западных «партнёров» (Руслан Осташко)
Медведчук не планирует участвовать в переговорах по Донбассу
Госдепартамент США распространяет ложь о новой "химатаке" в Сирии для ...
Вот это поворот: Зеленский опросит украинцев о МИРЕ с Россией. Вечер с Соловьевы...
Главная / Политика

Вплоть до нервного срыва: Психолог объяснила, с какими трудностями могла столкнуться дочь Алсу перед новым финалом "Голоса. Дети"

25 мая 2019, 01:24  •  47 • Политика
Психолог Светлана Шевченко объяснила, с какими трудностями могла столкнуться дочь Алсу и другие участники перед новым финалом "Голоса. Дети". Эксперт не исключила, что у девочки мог произойти нервный срыв из-за скандала.
Микелла Абрамова - дочь певицы Алсу - не будет принимать участие в спецвыпуске шоу "Голос. Дети", который Первый канал показывает 24 мая.
Напомним, на прошлой неделе Первый канал принял решение аннулировать итоги финала популярного конкурса "Голос. Дети". Это произошло после того, как компания Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку SMS-сообщений в пользу Микеллы.
Как ранее заявила РИА ФАН психолог Светлана Шевченко, перед новым выступлением участникам необходимо забыть о финале шестого сезона. Однако Абрамовой должно быть сложнее всего.
"Какие бы у нее ни были таланты и родители за плечами, девочке нужно будет выдержать весь этот психологический прессинг, всё это давление", - пояснила она, не исключив, что сложная ситуация могла спровоцировать у ребёнка какой-нибудь нервный срыв.
Остальных же участников надо настроить на то, что главное - их талант и артистизм. Игры же взрослых должны отойти в сторону.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
25 мая 2019, 01:24
Вплоть до нервного срыва: Психолог объяснила, с какими трудностями могла столкнуться дочь Алсу перед новым финалом "Голоса. Дети"
24 мая 2019, 22:09
Госдепартамент США распространяет ложь о новой "химатаке" в Сирии для провоцирования гуманитарной катастрофы - Минобороны России
24 мая 2019, 18:54
"Наиболее антироссийский премьер Британии": Пушков увидел в отставке Мэй надежду на восстановление диалога
24 мая 2019, 18:54
В Кремле оценили возможность встречи глав «нормандской четверки»
25 мая 2019, 01:24
Будут работать за 10 тысяч гривен: Украину могут заполонить мигранты из Непала и Пакистана - эксперт
25 мая 2019, 01:24
На Украине обожают, когда кого-то обижают: Аналитик разгадал хитрый замысел Порошенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 мая 2019, 01:09
Медведчук не планирует участвовать в переговорах по Донбассу
25 мая 2019, 01:09
«Все защищают свои интересы»: в Конституционный суд Украины поступил иск депутатов пр...
25 мая 2019, 01:09
«Костяк вооружённых сил»: Минобороны РФ проводит эксперимент с должностью главного се...
25 мая 2019, 01:09
Капитанские дочки: в Пансионе воспитанниц Минобороны прошёл очередной выпуск
25 мая 2019, 01:09
В ведении антитеррористической прокуратуры: что известно о взрыве в Лионе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2019, 06:54
"Диверсанты лезут. Мира нет, и не предвидится": Воевавший за Славянск рассказал, почему уход Турчинова бесполезен
18 мая 2019, 10:09
"За вас никто сражаться не будет": Обидчик Скабеевой рассказал о грандиозном провале Украины в ПАСЕ
18 мая 2019, 03:39
Безногого и безрукого экс-депутата Верховной рады обвинили в пытках солдат ВСУ
20 мая 2019, 04:24
"День освобождения от Порошенко": На Украине перед инаугурацией нового президента Зеленского не могут забыть о старом
22 мая 2019, 11:39
"Свободен!": Михеев не сдержался и выгнал украинского эксперта. Соловьёв ответил анекдотом
18 мая 2019, 13:24
Кучма сделал провокационное признание о героях Украины: "Нарисованы в Москве"
19 мая 2019, 08:54
Самая постыдная проблема ВМФ: экс-адмиралы — высокопоставленные лоббисты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.