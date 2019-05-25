Вплоть до нервного срыва: Психолог объяснила, с какими трудностями могла столкнуться дочь Алсу перед новым финалом "Голоса. Дети"

Микелла Абрамова - дочь певицы Алсу - не будет принимать участие в спецвыпуске шоу "Голос. Дети", который Первый канал показывает 24 мая.

Напомним, на прошлой неделе Первый канал принял решение аннулировать итоги финала популярного конкурса "Голос. Дети". Это произошло после того, как компания Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку SMS-сообщений в пользу Микеллы.

Как ранее заявила РИА ФАН психолог Светлана Шевченко, перед новым выступлением участникам необходимо забыть о финале шестого сезона. Однако Абрамовой должно быть сложнее всего.

"Какие бы у нее ни были таланты и родители за плечами, девочке нужно будет выдержать весь этот психологический прессинг, всё это давление", - пояснила она, не исключив, что сложная ситуация могла спровоцировать у ребёнка какой-нибудь нервный срыв.

Остальных же участников надо настроить на то, что главное - их талант и артистизм. Игры же взрослых должны отойти в сторону.