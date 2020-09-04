Вплоть до лаборатории и места: Яд для Навального

Автор:

Александр Цыганов

Да, раньше мы думали, что видели пределы идиотизма западных варваров. Сегодня надо честно признать: мы ошибались. После официального объявления в ФРГ, что Навального отравили "Новичком", далее можно уже не спорить. Этих пределов нет.

Спасительный "Новичок"

В заявлении официального представителя правительства ФРГ по делу Навального сказано так:

По запросу университетского медицинского центра "Шарите" специальная лаборатория вооружённых сил Германии провела токсикологическое исследование образцов, взятых у Алексея Навального. Его результаты безоговорочно подтверждают наличие химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок".

Это звучит настолько многообещающе-чудесно, что трудно подобрать слова для выражения чувства восторга. Лаборатория бундесвера – роскошно! Как только кто-нибудь полезет проверить, на каком основании сделали немецкие военные такой вывод по Навальному, его всегда можно отшить всего двумя словами: "Строго секретно!" А на немецком языке вообще божественно звучит: "Штрэнг гэхайм!" ("Streng geheim!")

Во-вторых, в деле опять "Новичок". Страшная, а главное, знакомая западному обывателю отрава. Сериалы об отравлении в Солсбери снимают. И след русских спецслужб на уровне подкорки нарисовывается – их почерк. Они этим веществом ещё дверную ручку на доме Скрипалей мазали! А что ни тех не убили, ни Навального – так это же русские спецслужбы! Криворукие они! Не умеют ничего. Вон даже кота Скрипаля пришлось английским полицейским из-за них удавить – должен же в трагедии хоть кто-то умереть, чтобы совсем важное дело в фарс не превратилось!

Наконец, "Новичок" – не банальная отрава вроде какого-нибудь вещества растительного происхождения, от которого и следов в организме не остаётся. "Новичок" – это о-го-го! Это фторфосфорорганическое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, представляющее целое семейство из более чем шестидесяти соединений. Кстати, ингибиторов ацетилхолинэстеразы. Так что как только немцы нашли эту бяку в теле Навального, сразу было ясно, к чему они всё дело ведут.

Да, нашли ли на самом деле – вопрос доверия, а доверие к себе Запад подорвал давно и основательно, – но дело явно ведут к тому, что Россия для расправы с собственными гражданами применяет боевые отравляющие вещества, подпадающие под действие Конвенции о запрещении химического оружия. А значит, это открывает торную дорогу к санкциям, санкциям и сто тысяч раз санкциям. Тут аккурат "Северный поток – 2" хорошим людям мешает. Грозит, понимаешь, пресечением газового транзита через Украину. То есть такому чудесному положению вещей, когда русские сами кормят своих врагов и свою головную боль. А прекрати они плату за транзит, кому украинцев кормить придётся, Западу, что ли? Нет уж, не надо ему такого счастья. И "Новичок" в Навальном в этой ситуации – просто спасение!

Отравляющее вещество из группы "Новичок"…

Что же представляет собою "Новичок"?

Из того, что пояснили Царьграду разбирающиеся в теме учёные из некоторых институтов РАН, во-первых, это… не "Новичок". На самом деле под этим именем фигурирует целый ряд так называемых фторфосфонатов. К которым принадлежат также такие известные отравляющие вещества, как зарин и зоман.

Во-вторых, химическая формула и масс-спектр одного из "Новичков" – вещества А-234 – прекрасно известны на Западе. Они ещё в 1998 году были обнаружены российскими специалистами не где-нибудь, а в Спектральной библиотеке NIST98 Национального института стандартов и технологии (NIST) США. Причём в базу их внёс представитель Эджвудского центра химических исследований и разработок американской армии. Армии, подчеркнём. Есть ссылки и на то, что та же формула есть в базе британского Королевского химического общества. И вот какое совпадение – А-234 как раз и сходен с вязкой мазью по консистенции, поражает организм при попадании на кожу, устойчив к погодным условиям и не распространяется по воздуху. Идеальное средство для намазывания Скрипалям на ручку двери!

В-третьих, формулы ряда "Новичков" раскрыл западным спецслужбам некто Вил Мирзаянов – предатель и перебежчик, действительно что-то знавший о работах в СССР по данной тематике. Так что и вариант А-232, который разрабатывался в качестве боевого отравляющего вещества, секретом ни для кого не является. Но при этом важна маленькая, но принципиальная деталь: "Новичок" на вооружение российской армии не принимался. А вот производился – и то в экспериментальных целях и количествах – и тестировался вплоть до начала 2000-х годов в Узбекистане, в городе Нукусе. А закрывали производство… американцы. И их утверждение, будто тамошние запасы отравляющих веществ были все уничтожены, – вовсе не гарантия правдивости. О том, сколь опасно и ненадёжно доверять Западу, мы уже говорили.

Справедливости ради необходимо признать, что азотосодержащие фторфосфорорганические соединения с выраженной антихолинэстеразной активностью уже фигурировали в реальных попытках отравления людей. Так, много шума в своё время наделало отравление подобным веществом банкира Ивана Кивелиди. Он и его секретарша погибли и более 10 человек пострадали из-за того, что преступник намазал телефонную трубку предположительно соединением А-234. А получил он его от одного из завлабов Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Запад убеждён, что Скрипалей отравили "Новичком" русские агенты. Фото: ukr.media / Globallookpress

То есть чисто теоретически вынесенные тогда завлабом образцы могут и сегодня храниться в частных и преступных руках. Как боевое отравляющее вещество они за это время свои свойства утратили, однако для отравления отдельных лиц отдельными лицами могут послужить.

Но Запад и тогда – а это был 1995 год, период прекраснейших с ним отношений – первым делом изобразил всё как покушение со стороны именно российских спецслужб и власти. Хотя зачем им нужно было убивать Кивелиди, да ещё столь изощрённым способом, было непонятно тогда, как непонятно и сегодня с Навальным. Но вектор информационной агрессии Запада против России, как видим, не меняется.

Симптомы и последствия

Учёные практически единогласны во мнении, что "Новичок" очень силён, в разы, а то и на порядок сильнее известных нервно-паралитических веществ. Поражает он нервную систему, исключая её попытки управлять организмом. Проявляется это в виде сужения зрачков, конвульсии, судорог, рвоты. Затем прерывание дыхания и смерть. Но это если доза попавшего вещества невелика. При поступлении же в организм летальной дозы человек практически мгновенно теряет сознание и в течение нескольких минут умирает.

Важна также и, так сказать, "форма" ОВ. Мазь – одно дело, газообразная форма – другое. Если "Новичок" изготовлен в виде аэрозоля, то он отравит вообще всё вокруг. При его токсичности очень небольшого количества хватило бы для уничтожения населения города средней величины.

Противоядием от "Новичка" служат холинолитические средства (в частности, атропин, афин и другие). Но, как утверждают учёные, эти антидоты могут остановить воздействие отравляющего вещества на организм, но органические поражения нервной системы они вылечить не в состоянии.

Последствия для отношений между странами тоже будут наверняка отравлены. Возможно, это и было главной целью покушения на Навального. Если было покушение, правда.

На самом деле выяснить, "Новичком" ли отравили оппозиционера или он самогоном отравился, совсем нетрудно. Нет, не так чтобы одним мизинцем или вдумчивым взглядом, но в хорошей лаборатории специалисты смогут однозначно определить, где создавалось отравляющее вещество. Как заявил Царьграду один из ведущих химиков России в доверительном разговоре,

если речь идёт о веществе со сложной формулой, если там длинная молекула, то можно попытаться определить происхождение вплоть до лаборатории.

Если лаборатория бундесвера так хороша, как про то говорят, то она такой след найти тоже может. Иное дело, расскажет ли она о том, что нашла. Стоит напомнить, что в случае со Скрипалями англичане Россию обвинить обвинили, но доказательство не представили. Ни в виде образцов или следов якобы найденного ими отравляющего вещества, ни хотя бы в виде формулы. То есть той самой "длинной молекулы" не показали, хотя это могло бы стать железобетонным доказательством против России.

По запросу университетского медицинского центра "Шарите" специальная лаборатория вооружённых сил Германии провела токсикологическое исследование образцов, взятых у Алексея Навального. Фото: Christoph Soeder / Globallookpress

Кроме того, немцы, заявив о "Новичке", должны были для этого получить масс-спектр поразившего Навального ОВ. А значит, этот масс-спектр можно просто сравнить с теми, что хранятся в соответствующей библиотеке – а там хранятся масс-спектры всех известных соединений. Сравни полученные данные с теми, что есть в библиотеке, – всё, железобетон в твоих руках. А уж англичане точно обязаны были поделиться тем, что они нашли на Скрипалях. Ау, немцы, есть такие данные?

Пока должностные лица Германии, включая саму канцлера Ангелу Меркель и министров обороны и иностранных дел, утверждают, что данные эти имеют "бесспорный характер". Так поделитесь ими, поймайте Путина за руку! Раз уж дошли до требований "разъяснений от российских властей" по поводу такого "из ряда вон выходящего события".

Потому что только формула, только хардкор могут заставить комментаторов перестать надрывать животики. Потому что всё остальное – нелепость, нелогика и тот самый идиотизм, который даже и для Запада – явно слишком.

Так не бывает. Так – идиотизм

Российские власти долго и усиленно пестовали и – если вспомнить про два условных приговора – даже лелеяли Навального в качестве лидера оппозиции. С двумя условными, но всё же сроками летать по заграницам на отдых по четыре раза в год – это где ещё так с оппозиционерами обращаются? Этот "лидер оппозиции" оказался сам нечист на руку, он менял убеждения как перчатки, он был упоительно смешон в призывах школяров к протесту, он, в конце концов, сильно перессорил всю оппозицию.

На нём легко, как тополиный пух с одежды, было собирать иностранные политические разведки. Через него полезно было вбрасывать и подбрасывать компроматы. Наконец, он опять ходил под судом за оскорбление ветерана, его фонд ликвидирован им же самим, а его активы оказались в руках "путинского повара" Евгения Пригожина.

Зачем его убивать, такого полезного? Чтобы потом судорожно искать ему на замену нового лидера оппозиции? Или долго и тихо приучать к руке неизвестных самовыдвиженцев?

Нет, политически Кремлю это не нужно. От слова совсем.

Российские власти долго и усиленно пестовали и даже лелеяли Навального в качестве лидера оппозиции. Фото: Danila2332 / Shutterstock.com

С внешнеполитической и экономической точки зрения – тоже сплошные убытки. Репутационные потери – абер натюрлихь! Санкции – ожидаемо тоже. Ну да, Кремлю так надоело строить "Северный поток", что он только и рыскал глазами, кого бы отравить из милых Западу российских оппозиционеров. Ну, про это сегодня говорят все.

Но и с точки зрения исполнения это тоже ни в какие ворота не лезет! Как кто-то из комментаторов остроумно заметил, "Новичок" первое в мире боевое ОВ, которое не может убить никого. Разве что беднягу Кивелиди, но там всё же идентификация "Новичка" вероятна, но не доказана. И травят Навального так "профессионально", что даже в провинциальной больнице скорой помощи его вытаскивают и стабилизируют. А зловещие власти в пожарном порядке дают все необходимые разрешения, чтобы отравленный ими человек поскорее оказался на руках у геополитического противника и информационного врага.

Нет, так не бывает. Так – идиотизм. Абсурд за гранью абсурда. И только чёткие, безусловные доказательства, которые должна предоставить Германия, дадут надежду на выход из этого абсурда.