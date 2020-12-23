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Вплоть до директоров школ: Тихановская обозначила ЕС новые мишени для санкций
23 декабря 2020, 00:40 • 87 • Политика
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что её удивили санкции ЕС против Белоруссии. По её словам, в санкционном списке Брюсселя оказалось очень мало людей, и призвала европейцев ввести новые ограничения - против полицейских и даже директоров школ.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская высказалась по поводу введённых против Минска санкций со стороны ЕС, признавшись, что ограничительные меры её удивили.
Так, по словам Тихановской, Брюссель включил в санкционный список слишком мало фамилий. Лидер оппозиции уверена, что его нужно расширить, введя ограничения против полицейских и даже директоров школ, которые "ответственны за жестокость и насилие", а также за якобы нарушения на выборах.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что белорусская сторона расширила санкции в отношении Евросоюза и включила в него ряд лиц, фондов и программ в ответ на новый пакет ограничений со стороны ЕС.
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