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ВПК выбрал худшее оружие Второй мировой: Танк Maus, лопата-пулемет и однозарядный пистолет

13 сентября 2021, 10:10  •  189 • Политика
Военные эксперты выбрали самое неудачное оружие Второй мировой войны.
Эксперты считают, что немецкий танк Maus, советская лопата-миномёт и американский однозарядный гладкоствольный пистолет Liberator являются худшим оружием Второй мировой войны.
Так, танк Германии критиковали за слишком большую массу, он должен был прорывать вооруженные заграждения противника, однако начало эксплуатации танка произошло только осенью 1944 года, было выпущено 3 экземпляра, все они попали трофеями к Красной Армии.
Миномет-лопата ВМ-7 создали для рытья окопов, оружие использовалось в войне СССР с Финляндией. Однако дальность полета мин была небольшой, осколки редко причиняли вред врагу.
Разработанный в США пистолет Liberator мог выстрелить только в упор, много времени тратилось на его перезаряд. Военные эксперты назвали его абсолютно бесполезным оружием, передает Военно-промышленный курьер.

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