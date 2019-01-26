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ВПК Польши принадлежит американцам

26 января 2019, 15:54  •  77 • Война
Министр обороны Польши Мариуш Блащак огласил информацию о покупке четырёх американских вертолётов Black Hawk для польского спецназа у аэрокосмической компании PZL Mielec. «Компания PZL Mielec – хорошая компания… Это гарантия того, что наши военнослужащие будут пользоваться современной техникой», – сказал Блащак.
Слова министра обороны вызвали в Польше возмущение. Дело в том, что польская компания PZL Mielec с 2015 г. принадлежит не полякам, а американскому концерну Lockheed Martin. Правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) в ходе предвыборной кампании давала обещания поднять польский ВПК и его продукцию на новый уровень, а теперь вместо польских вертолётов польская армия будет пользоваться американскими. Подробности переговоров о покупке вертолётов держатся в тайне.
Под названием Black Hawk скрывается целый ряд моделей вертолётной техники. Польша получит одну из базовых модификаций вертолётов, без передового вооружения. Выяснилось также, что процедура выбора поставщика вертолётов была специально подогнана под американцев. Депутат Сейма Польши Павел Кукиз ранее заявил, что два крупнейших польских оборонных предприятия PZL Mielec и PZL Swidnik польские только по названию. ПиС инициировала приватизацию предприятий оборотного сектора, в результате чего PZL Mielec выкупили американцы.
В ноябре 2018 г. в Польше уже бушевал скандал из-за утечки в прессу содержания письма посла США в Польше Джорджет Мосбахер польскому премьеру Матеушу Моравецкому. В письме посол требовала от главы правительства Польши предоставить благоприятные условия работы для американского бизнеса в стране.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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