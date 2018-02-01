ВПК на экспорт: как Белоруссия укрепляет позиции на мировом рынке вооружений

В 2017 году Минск экспортировал продукцию военного назначения более чем на $1 млрд, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Олег Двигалёв. Таким образом страна закрепилась в двадцатке крупнейших мировых производителей и экспортёров оружия и высокотехнологичной армейской техники. Республика стремится максимально расширить рынок сбыта. Однако, как отмечают эксперты, белорусский ВПК сегодня по-прежнему заточен под потребности России и других соседей на постсоветском пространстве. Какое место занимает Белоруссия в «элитном клубе» создателей современных вооружений, разбирался RT.

Военная экономика

В среду, 31 января, в Государственном военно-промышленном комитете Белоруссии прошла коллегия по итогам работы 2017 года и задачам на 2018-й. По завершении мероприятия председатель Госкомвоенпрома Олег Двигалёв рассказал журналистам, что экспорт белорусской продукции военного назначения в 2017 году увеличился на 15% и превысил $1 млрд, а объём собственного производства военной техники вырос на 25%.

«В 2017 году мы увеличили экспорт примерно на 15% по сравнению с предыдущим годом и говорим о том, что уже превысили $1 млрд», — заявил Двигалёв.

Чиновник отметил, что, по оценкам мировых агентств, Белоруссия на протяжении последних лет уверенно входит в топ-20 мировых экспортёров вооружения. По его словам, 2017-й стал «годом завоевания новых рынков»: продукция и услуги белорусских военных предприятий поставлялись в 69 стран (в 2016-м — в 60 стран).

Олег Двигалёв

© tut.by

Среди основных рынков Двигалёв назвал Россию, а также ОАЭ и африканские страны — туда, в частности, поставляются бронированные автомобили «Кайман» и V-1.

Председатель Госкомвоенпрома также сообщил, что успешно прошли испытания обновлённой дальнобойной ракетной системы залпового огня «Полонез». Этим комплексом уже заинтересовались страны ОДКБ. По словам Двигалёва, на 2018 год запланирована задача по экспорту «Полонезов», в том числе в дальнее зарубежье. Активно продаются за рубеж также белорусские системы радиоэлектронной борьбы «Гроза-С» и «Оптима-Б» производства КБ «Радар».

«Сегодня более 70% продукции белорусского ВПК уходит на внешний рынок, а техника таких предприятий, как «Пеленг», МЗКТ, «Тетраэдр», практически в полном составе реализуется иностранным заказчикам», — заявил на одном из совещаний Госкомвоенпрома Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского военного аналитика Сергея Марцелева, Белоруссия далеко не в первый раз превышает рубеж в $1 млрд в своём военно-техническом экспорте.

«В конце 1990-х было и по несколько миллиардов — и страна занимала 11-е место в мире по военному экспорту (данные конгресса США). Просто тогда Минск распродавал колоссальные запасы оружия, боеприпасов и амуниции советского производства — тылового обеспечения Западной группы советских войск, размещавшейся в Европе, — пояснил в беседе с RT Марцелев. — Сейчас на росте экспортной выручки предприятий белорусского ВПК сказались востребованность тягачей МЗКТ и оптики на российском рынке, а также успешные продажи новинки — бронеавтомобиля «Кайман», являющегося глубокой модернизацией советской БРДМ».

Мобильное бронированное транспортное средство «Кайман»

© Vitaly V. Kuzmin

Кроме того, по словам Марцелева, значимым покупателем белорусского оружия в последнее время стал Азербайджан. В частности, эта страна готова закупать белорусские дальнобойные тяжёлые РСЗО «Полонез».

«Россия поставила Армении ОТРК «Искандер», и в Баку срочно ищут противовес. Там хотят купить «Полонез», и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов именно для этого приезжал в Минск в октябре прошлого года. Думаю, Азербайджан уже сделал предоплату за эти комплексы», — сказал Марцелев.

Действительно, российское агентство Sputnik тогда приводило слова генерал-лейтенанта в отставке, эксперта Минобороны Азербайджана Яшара Айдемирова, который заявлял, что благодаря покупке «Полонезов» Баку укрепит позиции в регионе.

«Нам нужны такие виды вооружения, как «Полонез», которые соответствовали бы географическим данным той территории, где будут вестись боевые операции», — подчеркнул Айдемиров.

Как он отметил, РСЗО белорусского производства по своим характеристикам практически не уступает «Искандеру».

Ранее Азербайджан покупал модернизированные в Белоруссии ЗРК «Бук-МБ».

Многовекторность поставок

В белорусской оборонной промышленности дела обстоят достаточно хорошо благодаря развитию сотрудничества с самыми разными странами. Так, Минск в плане двустороннего сотрудничества с Исламабадом в последние годы делает упор именно на взаимодействие в области ВПК. Эти вопросы обсуждал 22 января Александр Лукашенко, принимая посла Пакистана Масуда Хана Раджу.

По словам главы Белоруссии, в 2015—2016 годах Минск и Исламабад демонстрировали позитивную динамику взаимодействия в области ВПК. Были достигнуты договорённости о поставке в Пакистан белорусских прицелов для стрелкового оружия, а также о сотрудничестве в сфере радиоэлектронной борьбы.

Одновременно Минск налаживает поставки военной техники главному противнику Пакистана — Индии. Военный рынок этой страны считается одним из самых ёмких в мире. В числе белорусских предприятий, активно работающих с Индией, — компания «Белтехэкспорт», которая специализируется на поставках оборонного назначения.

Активное сотрудничество ведётся с Китаем. 1 августа 2017 года Александр Лукашенко заявил, что на территории китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» под Минском могут быть размещены предприятия ВПК.

Александр Лукашенко

© Sergei GAPON / AFP

«Вполне возможно и неплохо было бы создать в парке высокотехнологичные предприятия системы военно-промышленного комплекса. Можно совместные, можно китайские. И нужно, чтобы китайские корпорации ВПК пришли в этот парк», — заявил президент Белоруссии в беседе с главой Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Сяо Яцином.

Военно-техническое сотрудничество с Китаем в Минске ценят особо. В 2015 году появилась белорусско-китайская разработка — тяжёлая дальнобойная РСЗО «Полонез». Эта установка с восемью ракетами базируется на минском колёсном шасси МЗКТ-7930, ракеты — индивидуального наведения, с дальностью полёта до 200 км и точностью попадания до 1,7 м. Мощность боевой части в тротиловом эквиваленте — 50 кг. По сути, это переходная стадия от РСЗО к оперативно-тактическому ракетному комплексу.

На выставке MILEX-2017 в Минске были показаны новые дальнобойные ракеты для «Полонеза» — с максимальной дальностью полёта 300 км. Именно ракетная часть «Полонеза» была создана в тесном сотрудничестве с китайцами: по большому счёту это белорусская версия китайских ракет А200 и М20 для комплексов WS-2 и WS-3.

Боевые пуски модернизированной версии РСЗО «Полонез»

© ГВТУП «Белвнешпромсервис»

На авиасалоне Dubai Airshow 2017 компания «Белтехэкспорт», один из крупнейших белорусских экспортёров вооружений, подписала крупный контракт с ВС ОАЭ — общей стоимостью $15,7 млн. В его рамках «Белтехэкспорт» будет предоставлять услуги по техобслуживанию и восстановлению радиолокационных систем. Белорусские оружейники уже давно и плодотворно сотрудничают с Объединёнными Арабскими Эмиратами: в Абу-Даби работает дочерняя структура белорусской компании — BelTechExport.

Ещё одно направление военного экспорта республики — украинское. За несколько последних лет Белоруссия и Украина запустили ряд совместных военно-технических проектов. Примеры совместной продукции — противотанковые ракетные комплексы «Скиф», «Шершень» и «Каракал», а также белорусско-украинский ЗРК ближнего действия Т38 «Стилет» с зенитными управляемыми ракетами Т382, разработанными в киевском КБ «Луч».

Украинская компания «Мотор Сич» купила у Белоруссии стратегическое предприятие — ОАО «Оршанский авиаремонтный завод». Теперь на нём налажен не только ремонт украинских вертолётов, но и выпуск белорусско-украинского вертолёта Ми-8МСБ (модернизированной версии знаменитого Ми-8).

Кроме того, Белоруссия поставляет на Украину широкий спектр военной продукции: двигатели и ремонтные комплекты для бронетехники (БТР, БМП), аккумуляторные батареи для танков и БМП, шасси от МЗКТ для украинских артиллерийских и ракетных систем. А МАЗ продаёт Нацгвардии Украины военные грузовики и тягачи в объёмах, превышающих поставки украинского КрАЗа.

Традиционно спросом в мире пользуются белорусские зенитные комплексы и радары. Вьетнам закупил модернизированные белорусской компанией «Тетраэдр» комплексы С-125-2ТМ «Печора-2ТМ». Также во Вьетнаме выпускается РЛС RV-02 — усовершенствованная версия РЛС «Восток-Э», разработанная в Белоруссии. Эти РЛС позволяют эффективно обнаруживать современные малозаметные истребители, включая китайский J-20. Много белорусского оружия и в войсках Мьянмы. В прошлом году её вооружённые силы впервые публично показали новейшие ЗРК «Квадрат-М», разработанные белорусским предприятием «Алевкурп».

Ориентир на Россию

«Вопросы участия (белорусских предприятий. — RT) в гособоронзаказе Российской Федерации прорабатываются. В начале текущего года будет несколько встреч, касающихся именно этого направления», — заявил председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Олег Двигалёв.

Взаимодействие с Москвой он назвал тесным и результативным. Например, белорусские предприятия активно участвуют в военно-технических выставках, проходящих в России.

«Сотрудничество продолжается. По сравнению с 2016 годом в 2017-м взаимодействие и кооперация с Российской Федерацией увеличились», — отметил Двигалёв.

Белорусский ВПК по определению заточен под потребности России и других государств постсоветского пространства, констатируют эксперты. Ведь во времена СССР белорусские предприятия были поставщиками для многих российских оборонных заводов, и после распада Советского Союза большинство этих хозяйственных связей сохранилось. И сейчас, хотя роль России в белорусском ВПК понемногу снижается, белорусско-российские интересы в этой сфере пока преобладают. Например, 558-й белорусский авиаремонтный завод (АРЗ) в Барановичах ремонтирует российские истребители. Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ) — абсолютный лидер на российском рынке военных шасси в разных классах грузоподъёмности. Так, на шасси МЗКТ-7930 размещаются оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», береговые противокорабельные комплексы «Бал-Э», «Берег» и «Бастион», ЗРК С-400 и другие. Шасси МЗКТ-6922 применяется в российских ЗРК «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э».

Наконец, на минских колёсах ездят российские стратегические ядерные ракеты РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и PC-24 «Ярс» (шасси МЗКТ-79221), РС-26 (шасси МЗКТ-79291). Белорусские компоненты используются в России в новейших бронеавтомобилях «Тайфун-У». МЗКТ производит для них мосты, автоматическую коробку и элементы подвески.

Белорусское предприятие «Пеленг» поставляет прицелы для российских противотанковых комплексов. Белорусские приборы установлены на БМП-2, БМП-3, танках Т-80УЕ1, Т-72Б3 и Т-72Б3М, на самоходной противотанковой пушке «Спрут-СДМ1», боевой машине поддержки танков «Терминатор-2». На самом современном самолёте пятого поколения — российском ПАК ФА (Т-50) установлены мониторы витебского ОАО «КБ «Дисплей».

Однако ставка на полный цикл производства вооружений в России, сделанная в 2014 году в связи с необходимостью заместить продукцию украинского ВПК, начала негативно сказываться на предприятиях Белоруссии, считают эксперты. В результате белорусским производителям сегодня приходится переориентироваться с российского рынка на рынки других стран.