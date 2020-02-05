Вписан в историю: мем с грустным Киану Ривзом появился на страницах украинского учебника

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Пользователи соцсетей нашли Киану Ривза на знаменитой фотографии «Обед на небоскрёбе» 1932 года, размещённой в украинском учебнике по всемирной истории для десятого класса. Американский актёр с сэндвичем в руке сидит на правом конце строительной балки. В 2010 году этот снимок Ривза стал основой для мема Sad Keanu (в переводе с англ. — грустный Киану). Составители учебника разместили отредактированную версию фотографии «Обед на небоскрёбе» в параграфе о развитии США после Первой мировой войны. Позже автор пособия Игорь Щупак написал в своём Facebook, что они с дизайнером сделали это намеренно, чтобы привлечь внимание школьников к истории.

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