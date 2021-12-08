Вперёд в прошлое: почему в США обвинили Россию в попытке воссоздать Советский Союз

Воссоздание Советского Союза сегодня невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, по словам которой Москва якобы преследует своей целью возрождение СССР. Такую точку зрения Нуланд высказала на слушаниях в сенате США, отвечая на вопрос о возможных мотивах «агрессии», которую РФ якобы планирует против Украины. Эксперты отмечают, что у России нет рациональных причин ни нападать на Украину, ни возрождать СССР.

Воссоздание СССР в нынешних политических реалиях невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Москва якобы стремится к восстановлению Советского Союза.

«Госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. Я убеждён, что госпожа Нуланд, так же, как и мы, и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля при этом отметил, что «госпожа Нуланд наверняка знает» о различных интеграционных процессах, которые идут на постсоветском пространстве.

«Это и Содружество Независимых Государств, и более продвинутые организации по интеграции, такие как ЕАЭС, и ещё более продвинутые союзные структуры, такие как Союзное государство России и Белоруссии. Но ни то, ни другое, ни третье не является попыткой реинкарнации Советского Союза и не может являться», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что на постсоветском пространстве давно развиваются независимые суверенные государства, которые относятся друг к другу с взаимным уважением, исходя из принципа невмешательства в дела друг друга.

Американские мечты

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам сената заявила, что одним из мотивов «военной агрессии против Украины» может быть желание Москвы «воссоздать Советский Союз».

«Сетования президента Путина по поводу крушения Советского Союза, выражаемые публично и в частых беседах, с годами стали громче и сильнее, и только за последний год, за последние шесть месяцев, стало больше его публичных комментариев в том ключе, что суверенное государство Украина на деле является частью России, принадлежит России и так далее. Есть опасения, что в действительности он в качестве проекта своего наследия стремится восстановить Советский Союз, и тогда удовлетворится ли этим его аппетит или он захочет пойти дальше?» — сказала Нуланд.

Виктория Нуланд также ответила на вопрос о беспрецедентных по силе санкциях.

«То, о чём мы говорим, было бы равносильным по сути полной изоляции России от глобальной финансовой системы — со всеми неприятными последствиями, которые это повлекло бы для российского бизнеса, для россиян, для их возможностей в плане работы, поездок и торговли. И мы рассматриваем полный спектр вариантов», — сообщила дипломат.

При этом заместитель госсекретаря США заявила, что «дипломатия остаётся оптимальным путём урегулирования конфликта в Донбассе и рассмотрения иных претензий сторон».

«Минские соглашения предлагают наилучший фундамент для переговоров, и США готовы поддержать возобновлённые усилия, если стороны будут это приветствовать», — сказала Виктория Нуланд.

Заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд

© AP Photo/Alex Brandon

Она также отметила, что у Вашингтона и Москвы есть общие сферы, в которых они могут продуктивно сотрудничать.

«Когда Соединённые Штаты и Россия работают сообща, как мы делаем сейчас по Ирану и в рамках начинающихся переговоров по стратегической стабильности, мы предлагаем своим гражданам и людям по всему миру перспективу более безопасного будущего», — заявила Нуланд.

Однако эти совместные усилия будут «поставлены под угрозу, если президент Путин предпочтёт дальнейшую агрессию против Украины», считает заместитель госсекретаря США.

В Вашингтоне неоднократно заявляли о якобы имеющемся у Российской Федерации стремлении восстановить СССР или раздвинуть границы России до исторических рубежей.

В Москве в свою очередь подчёркивают, что такие намерения существуют лишь в представлении стран Запада, а Россия выступает за равноправное сотрудничество с государствами СНГ.

Например, замглавы МИД РФ Андрей Руденко в начале этого года, комментируя подобные высказывания, заявил, что Запад сам пытается дестабилизировать ситуацию в соседних с Россией государствах и превратить постсоветское пространство в зону постоянных конфликтов и напряжённости.

«При этом порой нас обвиняют в том, что мы якобы вынашиваем планы по воссозданию Советского Союза. Это не так. Москва последовательно выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми постсоветскими странами, опираясь на имеющиеся традиционные связи в самых различных сферах», — приводит слова дипломата ТАСС.

Избитая тема

В ходе слушаний с участием Нуланд американские сенаторы неоднократно поднимали тему «вторжения» на Украину, которое якобы готовиться осуществить Россия.

Информация о планах «российской агрессии» активно форсировалась на протяжении последних нескольких недель западными СМИ, при этом в своих материалах они опираются на анонимные источники в правительственных кругах США или ЕС, которые якобы знакомы с данными американской разведки по этому вопросу.

Ранее газета Financial Times сообщила, что целый ряд государств Европы, включая Германию, не рассматривал возможность такого «вторжения». Однако после продолжительного дипломатического воздействия и передачи неких разведданных США удалось убедить европейских союзников в том, что Россия якобы вынашивает планы по вводу войск на Украину, указывало издание.

На этом фоне накануне в режиме видеосвязи состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. После этого Белый дом сообщил, что Байден также заявил о готовности ввести жёсткие санкции в отношении России в случае «агрессии» против украинской стороны.

Reuters

© Sputnik/Mikhail Metzel

В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров сообщил, что Байден пообещал обсудить с коллегами по НАТО выраженную Владимиром Путиным озабоченность по поводу расширения альянса на восток.

Ушаков при этом отметил, что российские войска, вопреки утверждениям стран Запада, никому не угрожают.

«Российские войска находятся на своей территории и никому не угрожают, и об этом говорил президент РФ», — подчеркнул представитель Кремля.

«Освоение пространства»

Политолог Александр Асафов отметил, что выдуманный в Вашингтоне мотив с восстановлением СССР нужен как идеологическое обоснование давления на Россию.

«Если с Советским Союзом было достаточно просто, поскольку это был источник мирового коммунизма, то с РФ — сложнее, поскольку она является демократической страной. Именно по этой причине в Вашингтоне придумали термин «реваншистская держава» в отношении России, ведь, по их мнению, она хочет вернуть внешнеполитический, экономический успех, который был у СССР», — пояснил эксперт.

Такая позиция продолжает недавнее высказывание генсека НАТО Столтенберга о том, что у России не может быть своей сферы влияния, подчёркивает аналитик.

«Конечно, это очень неосторожное высказывание, но фактически оно подразумевает, что для России прописана определённая роль, выход за которую некомфортен для стран Запада», — подчеркнул собеседник RT.

Как только Москва выходит за пределы этой роли, страны Запада реагируют военным усилением у границ РФ и попутными обвинениями в реваншизме, добавил Александр Асафов.

США после распада СССР сами очень активно занялись «освоением» постсоветского пространства, напомнил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Россия не строит планов ни воссоздать СССР, ни напасть на Украину, поскольку рациональной причины в этом нет. При этом США настаивают на своём праве вмешиваться в дела бывших советских республик, противопоставляя свою деятельность в регионе деятельности РФ, — это для них удобная страшилка», — отметил политолог.

Юрий Рогулёв выразил надежду, что после нынешнего напряжения, как и после пика холодной войны, в отношениях двух стран наступит период разрядки.

«Вспоминается период разрядки 1970-х годов, когда обе стороны были готовы идти на компромисс, учитывать интересы друг друга. Хочется верить, что в отдалённой перспективе Запад дозреет до такой позиции, и тогда ситуация изменится. Но сегодня России необходимо и дальше укреплять экономику и усиливать военную составляющую для готовности к любым провокациям», — заключил собеседник RT.