Впервые за две недели: в России за сутки выявили менее 10 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки выявили 9974 случая заболевания коронавирусом — впервые за две недели этот показатель составил меньше 10 тыс. Роспотребнадзор посоветовал отменить общие перемены в школах после выхода из режима ограничительных мер из-за сохраняющейся угрозы распространения COVID-19. В ведомстве также призвали избегать объединения школьников в группу продлённого дня. Минпросвещения в связи с эпидемиологической ситуацией рекомендовало регионам провести последние звонки и выпускные в школах в режиме онлайн.

В России впервые за две недели выявили менее 10 тысяч случаев коронавирусной инфекции за сутки — по стране зарегистрировано 9974 новых случаев COVID-19, из них 4712 в Москве, 918 — в Московской области.

Таким образом, количество выявленных случаев впервые за две недели составило менее 10 тыс.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в стране достигло 252 245, скончались 2305 человек, 53 530 выздоровели.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране уже было проведено более 6 млн тестов на коронавирус.

Ведомство также посоветовало отменить общие перемены в школах после выхода из режима ограничительных мер. Об этом говорится в рекомендациях по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

«Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок», — говорится в документе.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали исключить объединение учеников разных классов в группу продлённого дня.

Ведомство призвало образовательные организации изменить время начала первого урока так, чтобы максимально сократить пересечение разных классов. Перед началом работы учебным заведениям стоит сделать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, а также обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией для выявления учеников и их родителей с признаками респираторных заболеваний при входе в здание.

Накануне Минпросвещения в связи с эпидемиологической ситуацией рекомендовало регионам последние звонки и выпускные в школах организовать «виртуально, в онлайн-режиме».

Также глава ведомства Сергей Кравцов уточнил, что в 2020 году школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им для поступления в ВУЗ количеству предметов. Ранее сообщалось о переносе Единого государственного экзамена в 2020 году на более поздний срок в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Тем временем, главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов рассказал, что скорость перехода от лёгкой в среднетяжёлую и тяжёлую формы заболевания очень быстрая.

«Если утром пациент ещё чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке», — пояснил он.

Напомним, в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции для граждан любого возраста. Для передвижения по городу жителям необходимо оформлять цифровой пропуск. Помимо этого, с 12 мая в столице действует обязательный масочный режим в общественных местах.

Исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что в столичном метро за нарушение масочного режима были оштрафованы около 200 человек.

«За последние два дня за отсутствие масок и перчаток оштрафованы 198 человек. После введения режима более 98% пассажиров метро добросовестно соблюдают требования, хотя ранее в масках было 58%. Ещё раз напоминаем, что появление в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты будет считаться нарушением», — приводит его слова РИА Новости.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Тем временем некоторые регионы России продолжают объявлять об ослаблении ограничительных мер. Так, губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что на ближайшем заседании оперативного штаба может быть начато снятие ограничений в некоторых районах.

Он пояснил, что решение будет принято исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципалитете.

«Мы определим характер действий административных комиссий по поэтапному открытию предприятий. За выходные они будут обследованы и после согласования в понедельник, 18 мая, получат разрешения на открытие», — заявил Кожемяко.

Кроме того, российские власти предприняли ряд мер для помощи медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Как сообщил накануне президент Владимир Путин, дополнительные выплаты медицинским работникам пока не были осуществлены только в двух-трех регионах.

«Как я 11-го (мая. — RT) сказал, к сожалению, далеко не во всех регионах эти выплаты состоялись. Сейчас уже только в двух или трех нет этих выплат», — отметил Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что до регионов доведено 27,5 млрд рублей на доплаты медикам. Он указал также, что на Чукотке и в Магадане к выплатам ещё не приступили.

14 мая и.о. начальника департамента здравоохранения Чукотки Надежда Ищенко сообщила, что власти региона своевременно и полностью довели федеральные средства до медиков, работающих с больными коронавирусом.

Также губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что медики региона получают все положенные выплаты за работу с пациентами с COVID-19. Он отметил, что на них изначально направили региональные деньги, поэтому в отчетах федеральные средства ещё не были задействованы.