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Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
28 февраля 2022, 02:40 • 434 • Политика
В ООН приняли историческое решение по Украине. В Совбезе организации заявили, что созывают специальную сессию Генеральной ассамблеи. Впервые за десятилетия, заметила постоянный представитель Соединённых Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд.
В Совбезе Организации Объединённых Наций отреагировали на обращение в связи с обострившейся обстановкой на Украине.
Недавно Вашингтон, Париж, Лондон, Осло и представители других государств направили резолюцию о проведении 28 февраля экстренного совещания Совбеза в связи с якобы гуманитарным коллапсом в Незалежной.
В итоге в ООН эту инициативу поддержали и объявили, что созывают специальную сессию Генеральной Ассамблеи, сообщает репортёр РИА Новости.
Постоянный представитель Соединённых Штатов в организации Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что подобное срочное мероприятие на данной глобальной площадке будет проведено в первый раз за несколько десятилетий.
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