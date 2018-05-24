«Впервые за 6 лет почувствовали себя в безопасности»: в Сирии завершилась операция по освобождению пригородов Дамаска

С начала года правительственные войска добились значительных успехов в деле освобождения ключевых районов Сирии от остатков террористических группировок. Военным удалось взять под свой контроль все пригороды Дамаска, Восточный Каламун, северные районы провинции Хомс и восточную часть мухафазы Идлиб, которые долгое время были заняты радикалами. Чтобы избежать жертв среди мирного населения, по гуманитарным коридорам из зоны боевых действий были выведены около 200 тыс. сирийцев, из них почти 30 тыс. — боевики. В арабской республике продолжаются работы по разминированию освобождённых районов, восстановлению объектов инфраструктуры, возвращению беженцев в свои дома и оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению.

С начала 2018 года сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России добились значительных успехов в деле освобождения ключевых районов Сирии от остатков террористических группировок. Такое заявление в ходе брифинга сделал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, под полным контролем правительственных сил находятся пригороды Дамаска, включая Восточную Гуту и бывший лагерь палестинских беженцев «Ярмук», Восточный Каламун, северные районы провинции Хомс и восточная часть провинции Идлиб, которые долгое время были заняты подразделениями незаконных вооружённых формирований.

Представитель Минобороны отметил, что в ходе завершившейся операции по освобождению пригородов Дамаска под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) была проведена беспрецедентная по своему масштабу гуманитарная операция в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и «Ярмуке».

«Во избежание напрасных потерь и жертв среди мирного населения по специально созданным гуманитарным коридорам из пригородов Дамаска выведены 188 234 человека, среди которых 28 725 боевиков», — сообщил Рудской.

Радикалы были выведены в северные районы арабской республики, в то время как большая часть мирных граждан уже вернулась в свои дома на освобождённых территориях.

«Последним оплотом террористов в сирийской столице являлся бывший лагерь палестинских беженцев «Ярмук», который был превращён в убежище для игиловцев, разгромленных ранее сирийской армией в различных районах Сирии», — отметили в Минобороны.

Начальник ГОУ Генштаба ВС России заявил, что действовавшие в западной части лагеря формирования «Исламского государства»* полностью уничтожены, а южные пригороды Дамаска перешли под контроль правительственных войск.

Благодаря проведённой ЦПВС работе члены отрядов вооружённой оппозиции из восточной части «Ярмука» либо вернулись к мирной жизни, воспользовавшись амнистией, либо выехали с семьями в провинцию Идлиб (всего из анклава были вывезены 3283 боевика).

«В результате проведённой операции впервые за шесть лет жители сирийской столицы почувствовали себя в безопасности. Прекратились ежедневные обстрелы жилых кварталов города, террористические акты и похищение людей. Свободу получили заложники, которых удерживали боевики, — подчеркнул Рудской. — В районах, ранее контролировавшихся бандформированиями, на порядок снизились цены на продукты питания и медикаменты. Люди получили доступ к медицинскому обслуживанию».

На улицах освобождённого от боевиков лагеря «Ярмук»

Reuters

«Освобождение зоны деэскалации «Хомс» от боевиков достигнуто мирным путём»

Комментируя итоги операции в других сирийских провинциях, Рудской рассказал, что в январе-феврале в восточной части провинции Идлиб правительственные войска окружили и уничтожили крупную группировку «Джабхат ан-Нусры»** численностью более 1500 боевиков, а также разрозненные бандгруппы игиловцев. В результате под контроль правительственных войск перешла территория площадью 4311 кв. км.

Эта операция позволила возобновить движение по автомобильной дороге, соединяющей Хаму и Алеппо. Кроме того, налаживание мирной жизни в освобождённых районах способствует возвращению беженцев. Так, только из западной части провинции Идлиб в мухафазу Алеппо вернулись 9573 мирных жителя.

Постепенно нормализуется ситуация в зоне деэскалации «Идлиб». Этому способствует, в частности, выставление вдоль линии разграничения 29 наблюдательных постов, службу на которых несут военные стран — гарантов астанинских соглашений — Ирана, России и Турции.

Также проведена гуманитарная операция в зоне деэскалации «Хомс». Причём в ходе переговоров с лидерами вооружённых формирований, шейхами племён и представителями религиозных общин была мирным путём достигнута договорённость о переходе населённых пунктов в зоне деэскалации к мирной жизни и разблокировании движения по автомобильной дороге Хомс — Хама.

«Члены отрядов вооружённой оппозиции получили возможность воспользоваться амнистией и остаться в своих населённых пунктах. Боевикам, не пожелавшим перейти под юрисдикцию правительства Сирии, был обеспечен выезд в провинцию Идлиб и на север провинции Алеппо в город Джераблус», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что с 7 мая города Эр-Растан, Аль-Кантара-Шимали, Телль-Биса и другие населённые пункты покинули 13 407 членов незаконных вооружённых формирований. При этом радикалы передали правительственным войскам семь танков, пять БМП, семь пикапов с крупнокалиберными пулемётами, 122 орудия и миномёта, 20 реактивных систем залпового огня, девять комплексов ПТУР, 45 ручных противотанковых гранатомётов, 14 средств ПВО, 12 самодельных пусковых установок «Адский огонь», а также 56 крупнокалиберных пулемётов.

Судебное преследование или перезапуск ядерной программы: как Иран может ответить на ультиматум США «Особо отмечу, что освобождение зоны деэскалации «Хомс» от боевиков достигнуто мирным путём, боевые действия не велись, что позволило полностью исключить жертвы среди мирных жителей и членов отрядов оппозиции», — подчеркнул Рудской.

В Минобороны сообщили, что в арабской республике продолжаются работы по разминированию освобождённых районов, восстановлению объектов инфраструктуры, возвращению беженцев и оказанию гуманитарной помощи мирному населению.

Так, на сегодняшний день в свои дома из лагерей беженцев и временно перемещённых лиц вернулись 66 257 жителей Восточной Гуты, 46 792 — Дейр эз-Зора, 13 763 — Хомса и более 7000 — Восточного Каламуна.

В заключение генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что в настоящее время созданы все условия для возрождения Сирии как единого и неделимого государства. Однако для достижения этой цели необходимо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества — и такая работа активно ведётся.

Солдаты сирийской армии на развалинах зданий в городе Эль-Хаджар-эль-Асвад к югу от Дамаска

Reuters

«Энергично ведутся работы по восстановлению»

Также в среду, 23 мая, спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев встретился в Дамаске с сирийским лидером Башаром Асадом. По сообщению агентства SANA, стороны обсудили недопустимость поддержки терроризма рядом стран, а президент САР подтвердил, что Россия является партнёром Сирии в борьбе с терроризмом.

В свою очередь, Лаврентьев отметил, что недавняя встреча президентов России Владимира Путина и Сирии Башара Асада в Сочи «придала новый импульс отношениям между странами в различных областях сотрудничества».

В свою очередь, замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в интервью РИА Новости заявил, что в восстановлении САР смогут принять участие все страны, поддержавшие республику в её борьбе против террористов и радикалов.

«Я хочу обратить внимание на два момента. Первый связан с теми, кто разрушил Сирию: они не могут помочь в её восстановлении. Западные страны прислали террористов и боевиков, которые убивали и уничтожали инфраструктуру Сирии. Коалиция убивала граждан Сирии на севере и востоке страны — как они могут помочь в восстановлении?» — отметил дипломат.

«Второй момент — это полностью открытые двери для стран, которые поддержали сирийский народ и помогли освободить Сирию, я говорю про российских друзей, а также иранских и других. Китай поддержал, много стран. Некоторые пытаются уменьшить количество этих стран, но их много. Вот они могут принять участие в восстановлении, и мы верим, что они предоставят свои лучшие услуги. Этот вопрос, как известно, обсуждался на последней встрече, которая прошла между президентом Асадом и президентом Путиным. И было сказано, что привилегии будут предоставлены российским компаниям в работе по восстановлению Сирии», — рассказал Микдад.

О положительной динамике в развитии ситуации в Сирии в ходе брифинга заявила и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, благодаря действиям сирийской армии на подконтрольной правительству САР территории сегодня проживает почти 90% населения республики.

«Возобновляется деятельность государственных и муниципальных учреждений в недавно «замиренных» районах на севере и северо-западе провинции Хомс. Здесь, в бывшей зоне деэскалации, энергично ведутся работы по восстановлению линий электропередачи, на что из государственного бюджета были выделены крупные средства», — отметила дипломат.

В то же время фиксируются столкновения на востоке провинции Хомс, причём в районе боёв постоянно присутствует авиация международной коалиции во главе с США.

«На востоке провинции Хомс фиксировались спорадические столкновения между правительственными войсками и отрядами ИГИЛ к западу от Пальмиры. При этом, по сообщениям очевидцев, над местом боёв постоянно находится авиация ведомой США так называемой антитеррористической коалиции», — заявила Захарова.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.