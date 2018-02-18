Впервые за 12 лет: фристайлист Буров стал бронзовым призёром Олимпиады в лыжной акробатике

Российский фристайлист Максим Буров занял третье место в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пхёнчхане. Его соотечественник Павел Кротов остался лишь четвёртым. Эта медаль стала первой для россиян в данном виде программы с 2006 года. О развязке турнира, победителем которого стал украинец Александр Абраменко, опередивший в заключительной попытке китайца Цзя Цзунъяна всего на 0,46 балла, — в репортаже RT.

Много было связано медальных надежд с женской акробатикой, особенно после удачных выступлений российских девушек в квалификации Олимпиады. Но знающие люди подсказывали: хотя женская команда и находится в числе лучших в мире, наград стоит ждать от мужской сборной. У неё есть то, чего так не хватает девушкам, — опыт больших соревнований, который для не самой раскрученной дисциплины крайне важен. Мужчины были морально готовы к тому, что их ждёт.

Впрочем, соревновательный опыт тоже ещё не гарантия успеха. Как и в женских состязаниях, до финала не дошли несколько маститых фристайлистов, от которых невозможно было ждать провала. Стать первым двукратным олимпийским чемпионом в акробатике не удалось Антону Кушниру. Белорус чисто выполнил два прыжка в квалификации, но от финальной стадии его отделили какие-то 0,45 балла — вместо него путёвку добыл малоизвестный швейцарец Миша Гассер. Как раз его соотечественник и выставил Кушниру самые низкие оценки.

В Белоруссии разгорелся скандал, и о предвзятости судейства заговорили все, от тренеров до президента страны Александра Лукашенко, который два десятка лет возглавляет Национальный олимпийский комитет. Он попутно обвинил в сговоре и российского судью Петра Князева.

«Они просто, откровенно вам скажу как человек, немного в этом разбирающийся, выкинули главного конкурента из финала. Все эти судьи протащили в финал своих спортсменов. Они Кушнира попробовали выкинуть в первой попытке квалификации, а во второй им просто ничего не оставалось, как сделать его седьмым, потому что шестеро проходили. Судьи не позволили белорусам завоевать два золота во фристайле, как на прошлых Играх. Я могу понять швейцарцев, не очень понимаю наших друзей китайцев и отказываюсь вообще понимать наших старших братьев — россиян. Ну прошёл Илья Буров, надо второго россиянина затащить. Ценой белоруса?! Зачем?» — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

В составе российской сборной тоже была потеря, причём серьёзная. Младший брат Ильи Бурова Максим оказался настоящим открытием этого сезона — он выиграл общий зачёт Кубка мира, что стало большой сенсацией в мире акробатики. Но его выступление в квалификации было оценено ещё ниже, чем Кушнира. Выйти в финал удалось только Бурову-старшему и Павлу Кротову. Оба участвовали в Олимпиаде в Сочи и прекрасно представляли, что их ждёт.

В финальных попытках ситуация менялась чуть ли не каждую минуту. Сначала лидером стал китаец Ци Гуанпу, который на четырёх последних чемпионатах мира не опускался ниже второго места. Сразу за ним расположился Кротов, а Буров замкнул шестёрку — путь во вторую попытку был открыт им обоим.

Дальше судьи должны были вычеркнуть ещё трёх спортсменов. Два претендента на вылет появились сразу — они не смогли приземлиться на лыжи. Третьим аутсайдером волне мог стать российский спортсмен — Буров опасно балансировал на пятом месте перед выходом Кротова и Ци. Кротов в итоге добыл путёвку в финал, а товарищу по команде пришлось ждать результата двукратного чемпиона мира. И тут случилось чудо: за не самый сложный прыжок китаец получил на балл меньше. В финальной попытке у России было двойное представительство.

Обоим спортсменам пришлось выступать первыми. Хотя это и позволяет скорее избавиться от волнения, потом приходится заниматься неблагодарным делом — надеяться на низкие оценки соперников. Но сначала надо было набрать свои баллы, и тут произошла накладка. 122,17 балла у Бурова и 103,17 у Кротова — за медали с такими оценками не борются. Хотя, как показал пример олимпийской чемпионки среди женщин Анны Гуськовой, всё возможно, если соперники позволяют.

А они явили прямо-таки чудеса щедрости. Белорус Станислав Гладченко и канадец Оливьер Рошон упали, сделав как минимум одного россиянина призёром Олимпиады. Но не чемпионом — ранее Бурова и Кротова обошёл украинец Александр Абраменко. Обнявшись, они вместе наблюдали за попыткой китайца Цзя Цзунъяна. Он перед своим прыжком взял практически театральную паузу.

И судьи тоже. Поставить представителя Поднебесной ниже россиян они не смогли, но и обогнать Абраменко не позволили: украинец стал олимпийским чемпионом с отрывом всего в 0,46 балла. Счастью немногочисленных журналистов и болельщиков с Украины не было предела. А в российской копилке появилась ещё одна бронзовая медаль. В сумме наград уже набралось 11 — это больше, чем у США, Франции, Австрии и Японии.