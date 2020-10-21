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Впервые в украинской истории ни один мэр не идёт на выборы от партии власти

21 октября 2020, 15:35  •  75 • Украина
Накануне дня голосования (25 октября) сложилась уникальная ситуация – партия власти, как подметила депутат Евгения Кравчук, вынуждена «участвовать в выборах практически из оппозиции» (сказано не совсем по-русски, но мысль, в целом, ясна). «Мы в оппозиции в каждой из 1400 общин!» Таким образом, «слуги народа» вступают в схватку за власть на местах не только без должного административного ресурса, но и, учитывая падение рейтингов партии и Зеленского, при весьма скромной народной поддержке.
Можно, наверное, загодя сделать вид, что о победе на выборах и речи не шло, как это сделала Евгения Кравчук«Мы не хотим быть «партией регионов», версия 2.0». Зелен виноград! Но в том-то и дело, что поражение на местных выборах создаст на Украине уникальную ситуацию, когда центр управлять не сможет, а регионы не захотят ему подчиняться – классическая революционная ситуация налицо! «Впервые ни один мэр не идёт на выборы с партией власти! – констатирует депутат из «Европейской солидарности» Петра Порошенко Ирина Геращенко. – Они категорически послали партию власти полетать на зелёном зонтике (намёк на рекламу кандидата в мэры Киева от «слуг» Верещук, где она предстаёт в образе Мэри Поппинс). После выборов Зеленскому придётся идти на поклон к местным властям, чтобы не разорвать страну на куски».
Социологи уверяют, что партия власти даже не станет второй по представительству партией в региональных раскладах – в регионах власть поделят их конкуренты из ОПЗЖ (на востоке) и «Батькивщины» (в центральных областях). Лучшее, на что могут рассчитывать «успешные собачьи парикмахеры» из команды Зеленского – роли статистов из третьего эшелона. Чем чреват этот расклад, долго объяснять не нужно. Во-первых, местные «гетманы» стопроцентно обрежут налоговые поступления в центр (самим нужнее!). Во-вторых, любое решение Рады на местах будут старательно саботировать, исходя из собственных представлений о том, как надо (это касается и русского языка, и прав меньшинств, и школьной реформы – да вообще всего). Центр, таким образом, лишится власти – и об этом Зеленского неоднократно предупреждали, убеждая перенести выборы на более поздний срок (вдруг ситуация в стране чудесным образом улучшится?!) Президент страны после местных выборов полностью лишится механизмов управления, а на местах эти механизмы станут использовать безо всякой оглядки на Киев. Судя по решительным действиям Зеленского, силовым методом принуждать местное руководство к лояльности он просто не в состоянии. Это значит, что финал сериала «Слуга народа», когда в итоге правления президента Голобородько страна распадается на два десятка самостийных уделов, может стать и финалом украинской государственности – но уже не в кино, а в реальности.

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