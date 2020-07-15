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Впервые в России: Золото "утекло" за рубеж выгоднее газа
15 июля 2020, 03:00 • 58 • В мире
Доходы от экспорта золота в современной России впервые, как отмечают эксперты, превысили выручку от продажи газа за рубеж. То есть выгода от "утечки" золота за границу оказалась больше, чем от экспорта голубого топлива.
Удивительную доходность показало золото, экспортируемое Россией. Судя по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центробанка, доходы от экспорта этого драгметалла во втором квартале текущего года превысили выручку от продажи трубопроводного газа за рубеж.
Эксперты отмечают, что подобная ситуация в современной России складывается впервые. Об этом, в частности, говорит руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Он отметил, что с 1994 года экспорт золота приносил нашей стране меньший доход, нежели продажа газа за границу.
Впрочем, были в 1990-е и газовые антирекорды по экспортным поставкам. Об одном из них напомнила директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. Она отметила, что такая ситуация сложилась на пике падения цен на нефть в 1998-1999 годах.
Но и сейчас ситуация не слишком радужная. Специалисты полагают, что уровень цен на европейском рынке сегодня схож с тем, что был в 2000-е. Ожидания от экспорта газа в Европу в текущем году также довольно пессимистичные.
"Мы ожидаем, что экспорт газа в Европу в 2020 году упадет до 163 млрд куб. м по сравнению с примерно 200 млрд куб. м в 2018-2019 годах. Это сравнимо с экспортными объемами, которые "Газпром" демонстрировал до 2015 года", - цитирует РБК директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко.
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