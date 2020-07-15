Впервые в России: Золото "утекло" за рубеж выгоднее газа

Удивительную доходность показало золото, экспортируемое Россией. Судя по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центробанка, доходы от экспорта этого драгметалла во втором квартале текущего года превысили выручку от продажи трубопроводного газа за рубеж.

Эксперты отмечают, что подобная ситуация в современной России складывается впервые. Об этом, в частности, говорит руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Он отметил, что с 1994 года экспорт золота приносил нашей стране меньший доход, нежели продажа газа за границу.

Впрочем, были в 1990-е и газовые антирекорды по экспортным поставкам. Об одном из них напомнила директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. Она отметила, что такая ситуация сложилась на пике падения цен на нефть в 1998-1999 годах.

Но и сейчас ситуация не слишком радужная. Специалисты полагают, что уровень цен на европейском рынке сегодня схож с тем, что был в 2000-е. Ожидания от экспорта газа в Европу в текущем году также довольно пессимистичные.

"Мы ожидаем, что экспорт газа в Европу в 2020 году упадет до 163 млрд куб. м по сравнению с примерно 200 млрд куб. м в 2018-2019 годах. Это сравнимо с экспортными объемами, которые "Газпром" демонстрировал до 2015 года", - цитирует РБК директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко.