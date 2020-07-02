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Впервые в Молдове – депутат-перебежчик сдал мандат

02 июля 2020, 13:00  •  109 • Украина
Метод подкупа депутатов в молдавском парламенте впервые дал сбой
Такого в молдавском парламенте ещё не было за все годы независимости: депутат Штефан Гацкан, перешедший накануне из фракции Партии социалистов в группу Pro Moldova, отказался от своего депутатского мандата, написав в среду соответствующее заявление на имя председателя парламента.
При этом Гацкан уверяет, что навсегда останется «частью команды ПСРМ» и будет активно участвовать в работе партии. Накануне же, во вторник, депутат-перебежчик уверял, что не согласен с политикой, проводимой социалистами и ему нравится, как работает Pro Moldova.
Дело в том, что во вторник прошли массовые возмущения избирателей, голосовавших за Гацкана в регионах – люди требовали, чтобы он сдал свой мандат, ведь голосовали они за депутата-социалиста, а не за представителя новой партии Pro Moldova. Удивительно, но эти протесты подействовали.
Сообщение о сложении депутатского мандата Гацканом для молдавской оппозиции стало шоком. Поэтому сразу же родилась версия о том, что депутата взяли в заложники и силой заставили сложить мандат. После чего у администрации президента стал собираться митинг протеста.
«Это из ряда вон выходящий случай. Депутата парламента схватили, похитили и силой доставили в здание президентуры. Его подвергли беспрецедентному давлению, запугиванию и угрозам, чтобы он отказался от мандата. У нас есть информация, что г-н Штефан Гацкан, который был вынужден сделать этот шаг под огромным давлением, может находиться в этом здании (в здании президентуры). Мы не можем найти его в течение двух часов»,
– заявил депутат от Pro Moldova Сергей Сырбу.
Уверен в этом и глава новой партии Pro Moldova Андриан Канду, который решил обратиться в полицию для спасения Гацкана.
«Мы вызвали полицию, чтобы убедиться, что c г-ном Гацканом всё в порядке. Он не отвечает на телефонные звонки в течение четырёх часов. Его семья не знает, где он находится»,
– сказал Канду.
Ещё один представитель оппозиции депутат партии «Действие и солидарность» (PAS) Дмитрий Алайба объявил о начале собственного расследования и потребовал предоставить ему все записи с камер видеонаблюдений, чтобы «проследить весь путь депутата Гацкана».
Оппозиционные депутаты решили заблокировать здание администрации президента и не выпускать ни одного автомобиля, подозревая, что Гоцкана могут тайно вывезти. После чего пресс-секретарь президента Молдовы Кармена Стерпу сделала официальное заявление о том, что Штефана Гацкана нет в здании администрации.
«По просьбе средств массовой информации Президиум объявляет, что депутата Штефана Гацкана сегодня не было в здании администрации президента, как ошибочно заявили депутаты, организовавшие шоу перед учреждением. То, что делают депутаты от Pro Moldova и «Шор», – это не что иное, как отчаянная акция, с помощью которой они хотят отвлечь внимание общественности от чрезвычайно серьёзных обвинений, выдвинутых против них за подкуп большого количества депутатов в парламенте Молдовы»,
– говорится в заявлении.
После чего появилось и видеообращение самого Штефана Гацкана, который уверяет, что находится дома с семьёй и у него всё в порядке, никто его не похищал и не пытал. Телефон же он отключил из-за постоянных звонков журналистов.
Детективной истории с обвинением социалистов в похищении не получилось.
Что касается расклада сил в парламенте, то в нём по-прежнему отсутствует коалиция большинства – депутат Гацкан был последним, кто мог её обеспечить. На его место не сможет прийти другой депутат из партийного списка, так как избирался Гацкан не по партийным спискам, а в округе. Теперь в парламенте ровно 100 депутатов.
Соб. корр. ФСК
На фото. Депутат молдавского парламента Штефан Гацкан

Фонд Стратегической Культуры

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